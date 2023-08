BYD | Lucro da fabricante de eléctricos aumenta 205%

A fabricante de veículos eléctricos chinesa BYD obteve lucros líquidos de 10.954 milhões de yuan, no primeiro semestre do ano, um aumento de 205 por cento, em termos homólogos, segundo resultados ontem publicados.

Na demonstração dos resultados, enviada à Bolsa de Valores de Hong Kong – onde está cotada -, a empresa informou que o volume de negócios aumentou 72,7 por cento, para 260.124 milhões de yuan.

“O grupo alcançou um desenvolvimento substancial dos seus negócios apesar da concorrência cada vez mais acirrada”, afirmou a BYD, ao analisar o desempenho nos sectores automóvel e produção de baterias.

A empresa destacou que a sua quota no mercado dos veículos eléctricos aumentou 6,5 por cento, para 33,5 por cento, mantendo a posição de liderança a nível global.

A subsidiária de fabrico de componentes e montagem de telemóveis e outros dispositivos do grupo, a BYD Electronics, anunciou também ontem um acordo para comprar, por cerca de 15.800 milhões de yuan, duas fábricas na China da empresa norte-americana do segmento da indústria transformadora Jabil.

As instalações incluídas no acordo são as fábricas de peças para telemóveis da Jabil nas cidades de Chengdu e Wuxi, que vão servir para fortalecer a presença da BYD Electronics naquele sector e melhorar a sua estrutura de clientes e produtos, disse a empresa.

De acordo com o portal de notícias económicas Yicai, a Jabil é o quarto maior fornecedor de serviços para fabrico de produtos electrónicos, enquanto a BYD Electronics ocupa o sexto lugar, sendo a única empresa chinesa no ‘top 10’.

No ano passado, foram vendidos na China quase seis milhões de carros eléctricos, mais do que em todos os outros países do mundo juntos.