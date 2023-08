Armazém do Boi | Mostra de Peng Hung-Chih para ver até Setembro

“Double Skins” é o nome da exposição de Peng Hung-Chih que resulta de uma residência artística no Armazém do Boi. Até ao dia 24 de Setembro será possível ver trabalhos que remetem para o contraste entre o desenvolvimento urbano de Macau e a permanência da povoação Hakka que, outrora, emigrou para a vila de Ka-Hó, em Coloane

Peng Hung-Chih é o artista em destaque na mais recente exposição proposta pelo Armazém do Boi. “Double Skins”, inaugurada na última sexta-feira, 25 de Agosto, e patente até ao dia 24 de Setembro no espaço 川·Twist Art Space, na Travessa da União, é o resultado de uma residência artística realizada em Macau sobre o desenvolvimento social e urbanístico do território, nomeadamente em Coloane, e as memórias dos tempos em que parte da comunidade chinesa Hakka emigrou, estabelecendo-se na povoação de Ka-Hó, conhecida por ter tido uma indústria viva de construção naval. Destaque para o facto de a comunidade Hakka ser oriunda de zonas do sul da China como é o caso das províncias de Guangdong, Fujian, Jiangxi, Sichuan ou Zhejiang, entre outras.

Com curadoria de Cai Guojie, esta é uma mostra que “gira em torno de espaços representados por duas extremidades de um pólo: uma delas regida pelo capitalismo e outra guiada pela povoação Hakka, que evoluiu organicamente ao longo desse desenvolvimento histórico”

Segundo uma nota do Armazém do Boi, “com o desenvolvimento urbano de Macau as aldeias das ilhas periféricas da cidade foram sendo gradualmente esquecidas”, sendo exemplo dessa realidade a povoação de Ka-Hó que, nos últimos 200 anos, “preservou o seu modo de vida e a língua Hakka”.

Desta forma, “pode dizer-se que a povoação de Ka-Hó tornou-se um refúgio para a preservação deste dialecto”, mediante uma série de factores sociais “coincidentes”, tal como a distância em relação ao centro da península. Os tempos mudaram e, com eles, verificou-se que “a geração mais nova mudou-se para o centro da cidade em busca de emprego e de maiores oportunidades de desenvolvimento”.

Além disso, alguns terrenos ficaram desaproveitados, com destaque para o progressivo abandono dos estaleiros de construção de juncos de madeira, “o que teve um impacto negativo no ambiente ecológico da zona, marginalizando ainda mais a povoação”.

O “aqui e agora”

Pang Hung Chih pega em todos estes elementos para explorar, de forma artística, a história desta comunidade estreitamente ligada com a história da própria povoação, cujos estaleiros se tornaram numa peça central de atracção e de necessidade de preservação.

O artista optou por desenvolver os conceitos do “aqui e agora”, com referências ao passado, assumindo o papel de “flaneur”, que significa alguém que passeia, de forma errante, por um lugar, absorvendo vivências e observando pedaços das memórias que perduram.

Nascido em 1969, Peng Hung-Chih é natural de Taiwan, onde ainda vive e trabalha. O seu trabalho varia entre a instalação, vídeo, pintura e escultura, incorporando diversos elementos relacionados com a arte, religião e humanidade como formas de explorar a cultura contemporânea ligada à história dos lugares.