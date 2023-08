Visita | Chefe da diplomacia britânica inicia primeira viagem à China em cinco anos

O chefe da diplomacia do Reino Unido, James Cleverly, iniciou ontem uma visita oficial à China, numa altura em que os dois países tentam estabilizar os laços bilaterais, que se deterioraram nos últimos anos. Trata-se da primeira viagem de um secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido à China em mais de cinco anos.

Cleverly reuniu-se primeiro com o vice-presidente chinês, Han Zheng, que disse que a visita “vai promover ainda mais o desenvolvimento sólido e estável das relações bilaterais”.

Cleverly reuniu-se no final do dia de ontem com o homólogo chinês, Wang Yi, que é o principal quadro do Partido Comunista para os assuntos externos e que, recentemente, retomou o antigo cargo como ministro dos Negócios Estrangeiros, após o desaparecimento ainda inexplicável do seu antecessor, Qin Gang.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, disse que Pequim espera que o lado britânico trabalhe com a China para “defender o espírito de respeito mútuo, aprofundar os intercâmbios, melhorar a compreensão mútua e promover o desenvolvimento estável das relações sino – britânicas”.

Cleverly afirmou que levantaria questões sensíveis, como Xinjiang e Hong Kong e que vai transmitir às autoridades chinesas que a crescente influência da China acarreta responsabilidades no cenário global – incluindo ajudar a acabar com a invasão da Ucrânia pela Rússia e reduzir as tensões geopolíticas no Mar do Sul da China.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pretende seguir uma abordagem diferenciada e não conflituosa nas relações com Pequim. Sunak descreveu a China como um “desafio sistémico” aos valores e interesses do Reino Unido, mas também sublinhou a necessidade de manter uma relação com a potência asiática.