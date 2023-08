China | Inundações deixam quatro mortos e dezenas de desaparecidos no sudoeste do país

Quatro pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas, na sequência das chuvas torrenciais que atingiram o sudoeste da China, na semana passada, informou ontem a imprensa estatal chinesa.

A televisão estatal chinesa CCTV disse que as tempestades provocaram grandes inundações, que atingiram uma instalação de processamento de aço, onde trabalhavam mais de 200 pessoas. “Até agora, quatro pessoas morreram nas inundações e 48 continuam desaparecidas”, indicou a CCTV, afirmando que as operações de resgate prosseguem.

Chuvas fortes atingiram Jinyang, uma vila montanhosa, situada na província de Sichuan, no dia 21 de Agosto, mas os danos não foram comunicados. Cinco pessoas foram detidas por suspeita de “não comunicar ou comunicar falsamente um incidente de segurança”, de acordo com a CCTV.

O Presidente chinês, Xi Jinping, ordenou às autoridades que “façam tudo o que estiver ao seu alcance para procurar os desaparecidos (…) e confortar as famílias”, informou o canal. O incidente “deve ser investigado minuciosamente e as partes responsáveis devem ser tratadas de acordo com a lei”, disse Xi.

A China passou por vários eventos climáticos extremos nos últimos meses. Eventos que, apontam cientistas, serão cada vez mais frequentes devido às alterações climáticas. Em Julho, pelo menos 78 pessoas morreram devido às grandes inundações que atingiram o norte do país, na sequência da passagem do tufão Doksuri.