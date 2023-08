Gabão | Pequim pede que se garanta segurança do Presidente

A China apelou ontem às “partes relevantes” no Gabão que “garantam a segurança” do Presidente Ali Bongo, após o golpe militar ocorrido no país centro-africano, rico em petróleo e outras matérias-primas.

“A China está a acompanhar de perto a evolução da situação no Gabão e apelou às partes relevantes para que actuem no interesse do povo gabonês, visando o retorno à normalidade e a segurança pessoal de Ali Bongo”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

Bongo foi eleito em 2009, após a morte do pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o Gabão durante mais de 41 anos.

As autoridades gabonesas tinham ontem acabado de anunciar a sua reeleição, com 64,27 por cento dos votos, quando um grupo de uma dezena de soldados apareceu nos ecrãs do canal de televisão Gabão 24 para anunciar o “fim do regime em vigor”.

Ali Bongo, de 64 anos, cujo paradeiro é desconhecido, visitou Pequim, em Abril passado. O Presidente chinês, Xi Jinping, chamou-o então de “velho amigo” da China e elogiou as suas “importantes conquistas” no desenvolvimento do país africano.