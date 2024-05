MAM | Obras dos séculos XVIII a XIX reveladas em nova exposição

O Museu de Arte de Macau acolhe, a partir desta sexta-feira, uma nova exposição que remete para a recriação das cidades que compõem a Grande Baía por artistas que viveram nos séculos XVIII e XIX. Um dos artistas em destaque é George Chinnery, cujo 250º aniversário do seu nascimento se celebra este ano

É inaugurada esta sexta-feira uma nova exposição no Museu de Arte de Macau (MAM) que apresenta a forma como artistas chineses e estrangeiros dos séculos XVIII a XIX retrataram não só Macau, como também os restantes territórios de Guangdong, no que hoje chamamos a Grande Baía.

A mostra intitula-se “Integração Artística entre a China e Ocidente nos Séculos XVIII-XIX” e é não só organizada pelo MAM como pelo Museu de Guangdong (Museu Luxun de Cantão), além de contar com o apoio do Museu de Arte de Hong Kong.

Segundo um comunicado do IC, esta mostra apresenta três perspectivas distintas, em termos de estilos técnicas e materiais de pintura, revelando um “diálogo visual e a integração entre a China e o Ocidente, promovidos por artistas locais e estrangeiros na região do Delta do Rio das Pérolas, durante os séculos XVIII e XIX”.

A iniciativa, integrada no programa da 34.ª edição do Festival de Artes de Macau, é tida como a “maior exposição de pintura histórica, com exportação de peças, jamais realizada em Macau”, estando disponíveis para admirar mais de 300 peças ou conjuntos de pinturas do MAM e do Museu de Macau, além de obras dos espaços museológicos de Guangdong e Hong Kong.

Assim, o MAM pretende apresentar ao público local “um panorama completo da origem e do desenvolvimento da pintura exportada” sobre os territórios, além de “realçar o espírito inclusivo e exploratório dos artistas de Guangdong, Macau e Hong Kong no âmbito do processo de globalização do comércio que teve lugar há dois séculos”.

Parabéns a Chinnery

Um dos artistas em destaque na mostra, tendo em conta “o número especialmente numeroso de obras”, é George Chinnery, cujo 250.º aniversário de nascimento se celebra este ano.

Incluem-se, assim, “uma série de quadros valiosos que serão expostos pela primeira vez no território, proporcionando uma reflexão abrangente sobre a importante influência de Chinnery no sul da China no século XIX”, além de se realçar “o papel de Macau como ponto de encontro entre as culturas chinesa e ocidental”.

Nesta exposição, as obras revelam inúmeros temas “como plantas, barcos, paisagens, retratos e pintura de género”, podendo o público observar “o diálogo criado entre as técnicas da pintura chinesa e ocidental”. Dá-se, assim, a conhecer “várias formas de expressão artística, incluindo óleo, aguarela, guache, esboço e gravura, proporcionando uma visão panorâmica da integração e adaptação de materiais de pintura então usados”.

Workshops para todos

Além da exposição propriamente dita, o público poderá ter um contacto mais próximo com as obras graças às visitas guiadas, realizadas em cantonense, todos os sábados, domingos e feriados às 15h a partir do dia 18 de Maio. Irão ainda realizar-se “visitas guiadas especiais”, palestras, workshops e concertos, sem esquecer as “visitas artísticas” dedicadas à obra de George Chinnery.

Estas visitas, intituladas “Passeando pelas Ruas de Macau nas Pinturas de Chinnery” e “Passeando no Museu de Arte de Macau” focam-se nos vestígios de George Chinnery em Macau, proporcionando possibilidades de interpretação do seu estilo de pintura, bem como das obras de arte exportadas da China nos séculos XVIII e XIX.

A exposição pode ser vista no MAM até aos dias 11 de Agosto no piso 4, enquanto no piso 3 a mostra fica disponível até 15 de Setembro.