“Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong” celebra patriotismo

Está patente no terceiro piso do Museu de Arte de Macau (MAM) a exposição “Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong”, co-organizada pelo museu e a Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau. Lok Cheong (1923–2006), um dos membros fundadores da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, foi presidente da associação vários anos, tendo estimulado os artistas emergentes de Macau ao mesmo tempo que unia os entusiastas da arte.

O Instituto Cultural (IC) aponta que o incontornável artista “promoveu constantemente o intercâmbio cultural entre Macau e o Interior da China e não poupava esforços no desenvolvimento das belas-artes, dando um grande contributo para o sector da pintura de Macau”.

As suas experiências de vida proporcionaram-lhe um leque de temas variados e as suas obras oferecem reflexões sobre a realidade. As suas pinturas a óleo, nomeadamente “Vivendo da recolha de resíduos” e “Oferta de arroz pela Pátria”, mostram a vida simples e comovente do povo.

Os familiares de Lok Cheong doaram mais de 200 trabalhos do artista e 100 obras dos seus amigos ao Museu de Arte de Macau do Instituto Cultural. Neste ano, que marca o centenário do nascimento de Lok Cheong, o MAM organiza especialmente esta exposição retrospectiva, que abrange 100 pinturas seleccionadas de Lok Cheong, assim como alguns dos seus desenhos paisagísticos e obras de seus amigos artistas, agora mostradas pela primeira vez, totalizando 150 trabalhos que incluem pinturas a óleo, aguarelas, pinturas a tinta-da-china, desenhos, manuscritos e documentos.

Elite na inauguração

A mostra está dividida em cinco secções: “Amor à Pátria”, “Captando o Carácter de Macau”, “Retratos”, “Desenhando do Coração” e “Obras de Companheiros Artistas”, com vista a mostrar o testemunho do artista sobre as grandes transformações da Pátria e da sociedade de Macau ao longo da sua vida.

A cerimónia de inauguração da exposição reuniu algumas personalidades da elite política local, como o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ex-Chefe do Executivo Edmund Ho, o director do Departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Wan Sucheng, a presidente do Instituto Cultural, Deland Leong Wai Man e o deputado Chui Sai Peng José apresentado no comunicado do IC como presidente da Associação dos Calígrafos e Pintores Chineses Yu Un de Macau.

Participaram também na cerimónia representantes da família de Lok Cheong, nomeadamente Lok Po (director do jornal Ou Mun e representante de Macau Assembleia Popular Nacional) e Lok Hei (director da Associação de Artistas da China, e presidente da Sociedade de Artistas de Macau, entre outros cargos de direcção em associações). A “Retrospectiva Centenária da Arte de Lok Cheong” está patente ao público até 7 de Abril e tem entrada livre.