FRC | Artesanato da ARTM em exibição a partir de hoje

“As Pessoas Primeiro” é o nome da mostra de artesanato deste ano da Associação de Reabilitação de Dependências de Macau, em exibição a partir desta tarde na galeria da Fundação Rui Cunha. Os trabalhos de mais de 30 autores, em processo de recuperação, vão da pintura a óleo e acrílico à cerâmica, alguns com motivos natalícios

É inaugurada hoje, às 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC) a mostra anual de artesanato da ARTM – Associação de Reabilitação de Dependências de Macau, que estará patente até 2 de Dezembro.

A exposição, intitulada “As Pessoas Primeiro”, reúne um conjunto de peças de pintura e cerâmica realizadas por mais de 30 participantes, em processo de recuperação, do Centro de Serviços Integrados de Ká Hó da ARTM – Associação de Reabilitação de Dependências de Macau.

A FRC explica em comunicado que a mostra deste ano é composta por uma “selecção de trabalhos manuais que inclui pinturas a óleo e acrílico, e peças de cerâmica, muitas com motivos natalícios”.

O mote desta edição foi inspirado no slogan da campanha das Nações Unidas para o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado a 26 de Junho desde 1987, este ano sob o título “As pessoas primeiro: acabar com o estigma e a discriminação, reforçar a prevenção”.

“A campanha visa reforçar a necessidade de aumentar a consciência das comunidades sobre a aceitação de pessoas que usam drogas e dar-lhes o respeito e a empatia que todos os seres humanos merecem. Por outro lado, é importante priorizar a prevenção através da implementação de programas que reduzam os factores de risco. As estratégias de prevenção e intervenção precoce ajudam muito a proteger ou reduzir o consumo de substâncias”, indica a organização do evento.

Cuidar com arte

A arte-terapia é uma disciplina que combina expressão artística e psicologia, preconizada por Carl Jung como “porta” de acesso ao inconsciente. Através do processo criativo e da sua interpretação pelo autor é criado o ambiente para a terapia.

Seguindo essa linhas, nos últimos anos, “as artes têm sido uma componente essencial no quotidiano da comunidade terapêutica da ARTM, através de diferentes actividades e técnicas, com vista a promover a cura física, mental, emocional e espiritual dos pacientes, permitindo o seu crescimento ao longo do processo individual de mudança”.

Segundo a ARTM, o resultado é “uma série de peças de arte com significado. Para algumas pessoas em recuperação, e para pessoas com diferentes tipos de problemas de saúde mental, o envolvimento e a criação artística pode ser uma chave para o seu processo de mudança. Desta forma, as artes expressivas aparecem como uma componente importante da vida quotidiana da comunidade terapêutica da ARTM através de preparação vocacional e de actividades recreativas. Os resultados são sempre satisfatórios e a sensação de dever cumprido é conseguida. Isso dá-nos mais motivação para continuar a explorar métodos para proporcionar em conjunto novas vidas mais bonitas”.

A mostra, que tem sido apadrinhada pela FRC desde 2020, é um momento importante de celebração dos resultados alcançados por cada participante no percurso de reintegração na sociedade local.

A Associação de Reabilitação de Dependências de Macau é uma organização local sem fins lucrativos, que oferece programas terapêuticos para a recuperação da toxicodependência e outras dependências, como o jogo e o álcool. A ARTM também desenvolve serviços de orientação e acompanhamento dos ex-dependentes, bem como serviços de prevenção primária para jovens, famílias, escolas e comunidade, num forte compromisso com a saúde pública e os direitos humanos.