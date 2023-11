Exposição de Yaya Vai inaugurada na Fundação Rui Cunha

Foi ontem inaugurada, na Fundação Rui Cunha (FRC) a exposição “Healing Garden” [Jardim da Regeneração], da artista local Yaya Vai. No total, são apresentadas 30 pinturas “de diversos estilos”, que vão “do realista ao abstracto”, revelando ainda “todas as variações do tema da cura e do relaxamento”, explica um comunicado da FRC.

Para retratar todos estes elementos, Yaya Vai optou por pintar “flores e cores na composição de bonitos jardins”, tendo-se inspirado “nas histórias das fadas das flores quando era criança”. “O ‘Jardim da Regeneração’ não é necessariamente um jardim físico, pode ser um espaço no seu coração, uma boa lembrança. Nas sociedades modernas, muitas vezes ficamos sobrecarregados com o ritmo acelerado da vida e muitas vezes sentimo-nos tensos e cansados. No entanto, as pessoas começaram a perceber a importância da saúde física e mental e a buscar diversas formas de aliviar o stress e de relaxar. Entre elas, pintar é uma forma de aliviar o stress, pelo menos para mim”, disse a artista, citada pelo mesmo comunicado.

Nesta exposição Yaya Vai pretende “trazer tranquilidade ao público, livrando-se temporariamente da preocupação e da pressão do dia a dia, mergulhando no belo mundo dos jardins”. “A ideia é sentir a harmonia e conectar com a natureza para recuperar energias”, adiantou.

A artista nasceu em Macau e tem um mestrado em Administração de Empresas. Inicialmente, Yaya Vai começou a aprender desenho a lápis e pintura a óleo e, posteriormente, obteve um certificado em Marketing e Gestão de Artes Visuais. As suas obras foram seleccionadas e exibidas em diversas exposições colectivas em Macau.

“Gostando de flores, a sua inspiração preferida são os temas florais e femininos. Para ela, a arte é uma forma de reduzir o stress e espera que o seu trabalho possa estimular a preocupação com a saúde emocional das mulheres”, explica a FRC.