FRC | Exposição de aguarelas de Wilson Lam abre ao público esta quinta-feira

“Willed”, uma exposição de aguarelas do reputado artista local Wilson Lam Chi Ian Lam, será inaugurada na Fundação Rui Cunha esta quinta-feira, a partir das 18h30. Esta é uma mostra composta por 33 pinturas que revelam a beleza de diversas paisagens, em Macau e não só

A Fundação Rui Cunha (FRC) inaugura, esta quinta-feira, uma nova exposição de pintura, que estará patente até ao dia 11 de Fevereiro. Desta vez o projecto intitula-se “Willed” e mostra ao público um total de 33 aguarelas de paisagens da autoria do artista local Wilson Lam Chi Ian Lam. Nesta exposição recria-se “o charme da paisagem local”, seja em Macau ou noutros locais, “onde a luz subjectiva e o reflexo das cores se impõem através da assinatura inequívoca do autor”, descreve o comunicado da FRC sobre esta mostra.

Além do olhar sobre o Porto Interior no final de um dia soalheiro, com as suas habituais embarcações no delta do rio das pérolas, a exposição revela também quadros como o retrato da Ponte D. Luís sobre o rio Douro, em Portugal, lugar icónico que liga as cidades do Porto a Vila Nova de Gaia.

Tido como “um nome de referência na comunidade de artistas de Macau”, pela “qualidade do seu trabalho de pintura, artes gráficas e design”, Wilson Chi Ian Lam é natural de Macau, mas começou a sua carreira na área da publicidade.

Mais tarde emigrou para o Canadá para aprofundar os estudos na especialidade de design de marcas, ingressando na Ontario College of Art & Design University, em Toronto, onde se graduou com mérito e a medalha de ouro na competição académica de design daquela instituição. Depois de se formar em 1989, trabalhou como designer em várias empresas, até estabelecer sua primeira empresa de design, “ARTiculation Group”, em Toronto. Depois de quase 30 anos no estrangeiro, Wilson Lam regressou a Macau em 2009 para criar três marcas culturais, nomeadamente a “Macau Creations”, “Soda Panda” e “Cunha Bazaar”.

Actualmente é Consultor Artístico da Associação de Belas Artes de Macau, Director Executivo da Associação Dos Calígrafos e Pintores Chineses “Yu Un Su Wa Wui”, Consultor de desenvolvimento curricular do Departamento de Arte e Design da Universidade Politécnica de Macau, e Director da Associação de Arte a Tinta de Macau.

Elogios de Ung Vai Meng

Wilson Chi Ian Lam é um nome tão conhecido no panorama local das artes que Ung Vai Meng, ex-presidente do Instituto Cultural (IC) e também reputado artista de Macau, lhe dedica simpáticas palavras. Há muito que os dois trabalham juntos e, segundo Guilherme Ung Vai Meng, “temos o prazer [com a mostra ‘Willed’] de ver, mais uma vez, o encanto infinito da aguarela através do pincel de um filho de Macau”, que, por meio de aguçada observação, “capta as características, a estrutura e a atmosfera do objecto e contagia o espectador com uma ressonância emocional das ruas, edifícios, montanhas e imagens que deixam uma impressão profunda”.

Ung Vai Meng, que é actualmente professor convidado de artes na Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, descreve ainda “a luz interior” transmitida com os quadros de Wilson Chi Ian Lam, sendo esta “uma resposta directa da plena devoção e excitação emocional do pintor, ou seja, a luz da alma”.

“Como resultado, as linhas horizontais e verticais e os traços coloridos de água nas pinturas ganham claramente uma tendência abstracta, e a névoa de tons húmidos e secos interage para produzir imagens poéticas inesquecíveis”, acrescentou Ung Vai Meng, que, citado pelo mesmo comunicado, diz conhecer Wilson Chi Ian Lam há mais de 40 anos.

“As suas pinturas lembram-me muitas vezes as belas janelas de vidro de antigas igrejas góticas: sempre que o sol forte brilha, o vidro multicolorido reflecte imagens que parecem ganhar nova vida nas paredes. Da mesma forma, as pinturas de Chi Ian não reflectem apenas a realidade colorida do mundo e da paisagem, mas revelam também o entusiasmo e a vivacidade quase infantis que continuam presentes no seu coração de menino”, revela ainda o ex-presidente do IC.