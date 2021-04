Cinema | Fundação Rui Cunha exibe filmes sobre Macau até final do ano 

A Associação dos Amigos do Livro de Macau associou-se à Fundação Rui Cunha para a organização do ciclo “Macau no Cinema”. A ideia é mostrar a visão de vários cineastas sobre o território, com filmes antigos e outros actuais. A primeira película exibida foi “Amor e Dedinhos de Pé”, baseada no romance de Henrique de Senna Fernandes

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe, até final do ano, o ciclo “Macau no Cinema”, uma mostra de filmes antigos e actuais que foram feitos no território ou que retratam Macau. “Amor e Dedinhos de Pé”, uma adaptação do realizador português Luís Filipe Rocha do romance do escritor macaense Henrique de Senna Fernandes, teve honras de inauguração, mas haverá muito mais para ver até final do ano.

Esta é uma colaboração da FRC com a Associação dos Amigos do Livro de Macau. Shee Va, médico e membro desta associação, escolheu grande parte dos filmes, além de ser o mentor da iniciativa.

Em relação à escolha de “Amor e Dedinhos de Pé”, trata-se de “um filme importante para Macau e o romance também”. “Ambos falam de uma Macau que já não existe. Foi nessa base que resolvemos abrir o ciclo de cinema com uma história de Henrique de Senna Fernandes, e vamos também encerrar este ciclo com ‘A Trança Feiticeira’”, explicou Shee Va ao HM.

O próximo filme, a ser exibido no dia 13, será “Diago”, de Chi Zhang, um filme de 2010. Mas haverá também lugar à exibição de clássicos, como é o caso de “Macao”, filme a preto e branco de 1952, realizado por Joseph Von Stenberg e Nicholas Ray. O ciclo conta também com a exibição de “Casino Tycoon”, de 1992, do realizador de Hong Kong Wong Jing. “Trata-se de um filme muito importante, porque retrata Stanley Ho no seu início, quando ele veio para Macau e começa o seu trajecto no casino.”

Juntar comunidades

A primeira sessão do ciclo “Macau no Cinema” correu tão bem que foram organizadas duas sessões. “Tivemos chineses, portugueses e macaenses na primeira sessão. Achei muito interessante por ser um filme que chamou a atenção das principais comunidades de Macau. A nossa ideia é trazer e juntar as comunidades para podermos criar uma maior interacção.”

Além disso, Shee Va confessa que o objectivo é mostrar o território além da sua característica mais conhecida: os casinos. “A ideia de fazer este ciclo de cinema é chamar a atenção para Macau. Porque é que Macau é tão interessante para os cineastas e para podermos pensar numa Macau que não é só o jogo.”