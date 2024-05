Pyongyang | Lançado novo míssil e prometido reforço de “força nuclear”

O líder da Coreia do Norte prometeu aumentar “a força nuclear” do país, informou sábado a agência de notícias estatal KCNA, confirmando ainda o lançamento, na sexta-feira, de um míssil balístico tático. Kim Jong-un supervisionou o teste de lançamento no mar do Japão, no âmbito de uma missão para avaliar a “precisão e fiabilidade” de um novo sistema de navegação autónomo, de acordo com a KCNA. O líder norte-coreano disse estar “muito satisfeito” com o teste.

No mesmo dia, Kim visitou uma fábrica de produção militar e apelou para que “a força nuclear seja reforçada com maior rapidez (…) sem interrupção ou hesitação”, ainda segundo a agência estatal. “Os inimigos terão medo e não se atreverão a brincar com o fogo até testemunharem o sistema de combate nuclear do nosso Estado”, afirmou Kim. O Estado-Maior Conjunto sul-coreano disse na sexta-feira que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico ao largo da costa oriental do país.

Especialistas avaliam que a Coreia do Norte poderá pensar que um arsenal de armas ampliado vai aumentar a influência de Pyongyang em futuras conversas com Washington, escreveu a agência de notícias norte-americana Associated Press.

Na sexta-feira, a Coreia do Norte negou também que o país tenha exportado armas para a Rússia, ao definir a especulação sobre a transferência de armamento entre Pyongyang e Moscovo como “o paradoxo mais absurdo”, de acordo com ‘media’ estatais.

“Não temos intenção de exportar as nossas capacidades técnicas militares para qualquer país ou de as abrir ao público”, disse Kim Yo-jong, influente irmã do líder norte-coreano, num comunicado divulgado pela imprensa. Especialistas estrangeiros acreditam que a recente série de testes de artilharia e mísseis de curto alcance da Coreia do Norte se destina a examinar ou publicitar as armas que planeava vender à Rússia.