Broadway | Teatro “Varinha Mágica Musical III” a 8 de Junho

O Teatro Broadway, no empreendimento Broadway Macau, no Cotai, acolhe a 8 de Junho, às 16h, o espectáculo de teatro musical “Varinha Mágica Musical III – Jornada das Cordas para o Oeste”, protagonizado pela Orquestra Chinesa de Macau.

O espectáculo, segundo uma nota do Instituto Cultural (IC) integra elementos de música chinesa e teatro e é constituído por um coro acompanhado de instrumentos de cordas friccionadas, uma das quatro principais categorias instrumentais da orquestra chinesa. Assim, convida-se “espectadores de diferentes faixas etárias a apreciar o charme de música chinesa de forma divertida e vívida”.

O espectáculo “Varinha Mágica Musical” é um teatro musical para famílias “muito bem acolhido pelo público”, descreve o IC, sendo que nesta apresentação em Macau o maestro será Dedric Wong, maestro residente da companhia de música Ding Yi de Singapura. Sam Lau, famoso actor de teatro musical cantonense de Hong Kong, irá também participar no espectáculo como co-realizador, argumentista e actor, bem como o grupo “Water Singers” e a actriz Lei Sam I.

Com o tribunal Kaifeng da dinastia Song como pano de fundo, os espectadores irão testemunhar, ao ritmo da música, a história do juiz Bao, famoso na história da China, que “com a sua inteligência extraordinária defendeu a justiça em julgamentos empolgantes”.

Promete-se, assim, a apresentação de um “espectáculo fascinante com várias peças musicais de diferentes estilos”, com o objectivo de “aprofundar os conhecimentos do público sobre os instrumentos de cordas friccionadas e de levar tanto pais como filhos a desfrutarem de uma viagem fantástica e lúdica de música de cordas”.

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 150 e 200 patacas. O espectáculo é destinado a público com idade igual ou superior a três anos e tem uma duração de cerca de uma hora, sem intervalo.