FRC acolhe este sábado recital com estudantes da UPM

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe este sábado, a partir das 17h, o evento “Recital Conjunto de Estudantes de Música da UPM [Universidade Politécnica de Macau]”, integrado na série de concertos musicais “Os Sons da Praia Grande”, co-organizado pela Associação Vocal de Macau.

O programa contará com a presença da mezzo-soprano Xiangbing Liu, que venceu a medalha de ouro no “Concurso Vocal de Estudantes Modelo da China” por três anos consecutivos, e ainda a medalha de prata no “Concurso Vocal Profissional de Hong Kong” em 2023. A ela se juntarão as sopranos Changkun Lei, Shuangrong Wu, e Shuting Xiong, todas a frequentar o segundo ano do curso de Música da UPM, sob orientação das professoras Wang Xiao e Mai Jiali.

O acompanhamento será da responsabilidade da pianista May Poon, professora da UPM e pianista convidada da Orquestra de Macau. Esta foi uma “Jovem Artista Steinway” galardoada pela prestigiada competição internacional do famoso fabricante “Steinway & Sons”. Além da extensa lista de participação em competições, festivais e recitais a nível mundial, a pianista é também requisitada com frequência como júri de performances e competições a nível regional.

Destaque aos clássicos

A música seleccionada para a sessão inclui peças clássicas de compositores como o austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, o francês Georges Bizet, os alemães Robert Schumann e Richard Strauss, os italianos Francesco Paolo Tosti e Pietro Mascagni, o coreano Yoon Hakjun, e os chineses Wang Long e Gao Weijie, além de canções folclóricas da Mongólia Interior.

“Bel Canto” é um termo italiano criado no século XVIII e que representa “a expressão máxima da voz humana”, tendo inspirado a série de iniciativas que a FRC tem desenvolvido nos últimos anos na área da música clássica. “Bel Canto” é “uma técnica vocal que enfatiza a beleza do som e a capacidade técnica do artista, em vez da expressão dramática ou da emoção romântica, sendo ainda hoje ensinada em moldes semelhantes aos do passado”.