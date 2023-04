FRC | He Jianguo expõe peças de cerâmica em “Phoenix Rising”

A Fundação Rui Cunha acolhe a partir de amanhã a exposição “Phoenix Rising”, uma mostra de cerâmica que reúne trabalhos do mestre He Jianguo. Vão estar patentes, até 15 de Abril, 45 peças concebidas através de uma técnica ancestral com mais de 3000 anos de existência

Chai Kiln é uma técnica ancestral de produção de cerâmica em que é usado um forno de lenha para fazer louça fina de barro. O método artesanal, um dos mais antigos de que há registo na China, é o tema central da nova exposição da Fundação Rui Cunha (FRC), intitulada “Phoenix Rising”, composta por obras do mestre He Jianguo.

A mostra estará patente ao público entre amanhã e o dia 15 de Abril. A iniciativa organiza-se em parceria com a Associação de Pesquisa para a Arte Contemporânea [Contemporary Art Research Association] e o Grupo de Media SkyScape Times.

Esta é a primeira exposição especial de cerâmica de Chai Kiln organizada em Macau, cabendo as honras de estreia ao mestre He Jianguo, residente em Macau, mas nascido em 1969 na província de Jiangsu. Também conhecido como Heizi ou Sunspot, o artista começou por interessar-se por cerâmica através da descoberta das suas origens e evolução desta arte, até culminar na escrita da primeira monografia sobre o tema no contexto de toda a China.

A cerâmica Chai Kiln é considerada como um advento que marca o início da civilização humana. Após a descoberta de que alguma argila pode ser endurecida através da queima, o homem começou a amassar esta matéria-prima e a criar peças e utensílios, despedindo-se assim das formas primitivas de vida.

Um comunicado da FRC descreve que “na longa história do desenvolvimento humano, a cozedura de cerâmica com madeira passou a ser a forma por excelência de se obter utensílios diários”. Desde então, os “métodos de cozedura foram sendo melhorados e refinados, desde a queima inicial a céu aberto à cozedura em fossa, o forno de casca fina até ao forno de furo vertical, desde o forno de furo horizontal até ao forno dragão, com progressos contínuos ao longo do tempo”, refere o memorando que acompanha a mostra.

Da China ao Japão

Nos dias de hoje, o termo Chai Kiln refere-se ao forno de lenha com pura conotação artística, tradicional e moderna. “É um trabalho de vidrado natural cinzento, colocado directamente sobre as chamas, deixando o fogo abraçá-lo, deixando a cinza da madeira borrifar livremente a obra e, finalmente, reagindo com os minerais da argila sob alta temperatura e ganhando forma nesta atmosfera escaldante”, pode ler-se ainda.

É um trabalho com características rústicas, com origem na China, mas adoptado e muito popularizado no Japão, que pode ser apreciado pela beleza de cada peça imperfeita e única.

Este tipo de porcelana foi produzido na China durante cinco dinastias até à dinastia Zhou, tendo sido muito utilizada pelas várias famílias imperiais.