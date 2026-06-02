Gongbei | Mais de 100 mil pessoas na inauguração de centro comercial

No dia da inauguração (domingo) do centro comercial Parkside Mall, em Gongbei, mais de 100 mil pessoas visitaram o complexo nas primeiras seis horas de operação. A empresa que gere o centro comercial acrescentou ao jornal Nanfang que cerca de um terço dos consumidores eram oriundos de Macau e Hong Kong.

A abertura do centro renovado tem como maior atracção o supermercado Freshippo, do grupo Alibaba, cuja inauguração tem sido apontada como mais um desafio ao comércio a retalho da zona norte da península, já em crise. A mesma fonte, citada pela Macau Business, aponta que nas primeiras cinco horas o supermercado facturou mais de 400 mil renminbis.

O ex-deputado Cheung Kin Chung considera que o centro comercial pode representar uma oportunidade para as empresas de Macau expandirem os seus negócios para lá da fronteira e contribuir para o objectivo político de diversificar a economia.

Segundo o jornal Ou Mun, a empresa que gere o Parkside Mall, que fica a escassas centenas de metros da fronteira para as Portas do Cerco, tem espaços reservados para marcas das duas regiões administrativas especiais e pretende oferecer produtos gastronómicos e culturais de Macau.