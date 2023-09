Documentário | Festival internacional arranca na próxima semana

“Toda a Beleza e Carnificina”, documentário de Laura Poitras sobre a fotógrafa americana Nan Goldin, dá o pontapé de saída para a sétima edição do Festival Internacional do Documentário de Macau. Entre os dias 8 e 24 de Setembro o evento organizado pela associação Comuna de Han-Ian traz uma panóplia de películas sobre temas tão diversos como a guerra na Ucrânia ou o Myanmar, entre outros

Poucos poderão negar que a vida da fotógrafa norte-americana Nan Golding dava um filme. E deu mesmo. O documentário “Toda a Beleza e Carnificina”, de Laura Poitras, revela o percurso pouco vulgar de uma mulher que, através da máquina fotográfica, revelou as vidas da comunidade LGBT na Nova Iorque dos anos 70, com imagens carregadas de boémia, sentimentos e, muitas vezes, violência. O documentário aborda também a luta pessoal de Nan Goldin contra os opiáceos e a sua prescrição médica.

É esta película que serve de arranque à sétima edição do Festival Internacional do Documentário de Macau (MOIDF, na sigla inglesa), evento organizado pela associação Comuna de Han-Ian e que decorre a partir da sexta-feira da próxima semana, dia 8, até 24 de Setembro. “Toda a Beleza e Carnificina” será exibido, precisamente, nesses dias. No total, o programa conta com 29 documentários com uma diversidade de temas, incluindo produções locais, como é o caso de “Mama Dream of Family” dos realizadores emergentes Hao Chit e Kiwi Chan. Esta película conta a história de um grupo de mulheres que emigrou para Macau, de forma ilegal, nos anos 80.

Além disso, será exibida a cópia restaurada de “Center Stage”, uma produção de Hong Kong do realizador Stanley Kwan Kam Pang de 1991. Este filme retrata a vida da actriz chinesa de cinema mudo Ruan Lingyu nos anos 40.

O realizador franco-cambojano Davy Chou será o “realizador em destaque” neste festival, onde dará uma masterclass em inglês para os amantes de cinema ou interessados na sua carreira. Serão ainda exibidos os principais títulos do cineasta, como “Return to Seoul”, que explora questões de identidade e que foi seleccionado para a categoria de “Melhor Filme Internacional” na 95.ª edição dos Óscares. A organização do MOIDF trouxe ainda para o cartaz “Golden Slumbers”, que conta a história do cinema feito no Camboja dos anos 60 até à actualidade, e “Diamond Island”, o primeiro filme de Davy Chou, que “captura a melancolia e as contradições vividas pela juventude cambojana no meio de uma sociedade em transformação”.

Histórias internacionais

A sétima edição do MOIDF inclui também documentários de cariz internacional, como é o caso da produção da agência Associated Press “20 Dias em Mariupol”, que conta um pouco da história do conflito que se vive na Ucrânia, com foco nos jornalistas que, muitas vezes, arriscaram a sua vida para contar a guerra aos leitores e telespectadores.

O cartaz do festival apresenta também “Myanmar Diaries” [Diários de Myanmar], produção independente de um grupo de cineastas intitulado “Myanmar Film Collective” que retrata o golpe de Estado que decorreu no país do sudeste asiático em Fevereiro de 2021 e que colocou de novo os militares no poder.

Destaque ainda para “And Miles to Go Before I Sleep”, que reconstrói a história por detrás de um fatal tiroteio que vitimou um trabalhador vietnamita em Taiwan em 2017.

Em “After the Rain” revelam-se as histórias de vida interligadas ao sismo de Sichuan, de 2008, que retirou os filhos a seis mil pais. Na tela de cinema, irão contar-se histórias de quem vive com o luto e teve novos filhos, aprendendo a viver uma nova vida.

Em português

O MOIDF inclui ainda a secção “Taste of Portuguese” [Sabor Português] que, como o nome indica, inclui apenas filmes feitos por realizadores portugueses. O cartaz integra “Rising Sun Blues” [Rua dos Anjos], de Renata Ferraz, feito em conjunto com Maria Roxo, trabalhadora do sexo com 65 anos. “Juntas, partilham os seus papéis e respectivos segredos à frente e detrás da câmara”, lê-se no comunicado.

“Astrakan 79”, de Catarina Mourão, conta a história de um jovem de 15 anos, natural de Lisboa, que foi enviado para esta cidade da antiga União Soviética em 1979 onde viveu durante um período. Trata-se de um filme que gira em torno de memórias e as falhas de uma educação ideológica, ligada ao comunismo, com todas as questões e convicções postas em causa no presente. “Através do filme, a realizadora tenta explorar questões relacionadas com os segredos de família e memórias que atravessam gerações”, sendo este um trabalho cinematográfico que, até certo ponto, “reflecte o contexto político português de 1974 até ao presente”.

O cartaz do MOIDF encerra com a realização de seminários temáticos e exposições que “exploram a ética, autenticidade e a estética cinematográfica da realização de documentários”. As exibições de filmes e eventos acontece nos cinemas CGV Nova Mall, na avenida de Kwong Tung, na Taipa.