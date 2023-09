Identidade e futuro em duas obras da artista Kate Ngan Wa Ao

A artista Kate Ngan Wa Ao, natural de Macau e actualmente a residir na Polónia, foi um dos nomes integrantes do cartaz do festival Hvitsten Salong, que decorreu entre os dias 6 e 9 deste mês na Noruega. A artista participou com dois trabalhos que abordam as identidades de Macau e Hong Kong que nasceram de uma residência artística realizada na Noruega intitulada “Whose Voice is Being Heard?” [De quem é a voz que está a ser ouvida?].

Com a peça “No Colour is Fine”, feita com metal e poliésteres, a artista fala da cor como uma expressão política. “Como asiática comecei a entender as implicações de ser uma pessoa de cor a viver nos países ocidentais. As cores representam diversos aspectos das nossas vidas, definindo os nossos valores ou afiliações políticas”, descreveu. É disse exemplo as cores da bandeira LGBT ou “o azul e o amarelo mostrando o apoio à Ucrânia”. Em Hong Kong, temos o exemplo do amarelo e do preto usados no chamado “Movimento dos Guarda-Chuvas”.

Com a instalação “Bowling Game” a artista aborda a política “Um país, dois sistemas” que vigora em Macau e Hong Kong desde a transição. A referência ao bowling é uma metáfora a questões políticas vividas nos dois territórios, nomeadamente a chegada das novas leis de segurança nacional e a educação nacional nas escolas, “que causam incertezas em relação ao futuro”.

A primeira obra “explora o sentido fronteiriço de identidade, em particular a forma como se relaciona com conceitos artificiais, como o significado simbólico da cor”, enquanto “Bowling Game” remete “para a sensibilização dos 50 anos de política inalterada e o futuro desconhecido que enfrentamos”.

No mesmo barco

Kate Ao encontra-se em Pozna, na Polónia, há vários anos onde estuda artes. Ao HM, confessou que participar nesta residência artística, que decorreu em Julho, proporcionou-lhe “uma grande oportunidade de conhecer artistas que vêm de países que enfrentam desafios relacionados com a liberdade de expressão e várias formas de repressão política”.

“As experiências partilhadas de incerteza quanto ao futuro e a luta pela identidade foram lições profundas para mim, tanto como artista como como ser humano. Além disso, tive a oportunidade de organizar uma conversa com artistas e de apresentar Macau aos habitantes locais, já que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar de Macau”, disse ainda.