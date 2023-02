FRC | Arquitecto brasileiro Carlos Eduardo Comas dá palestra na segunda-feira

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe na próxima segunda-feira, a partir das 18h30, a palestra protagonizada pelo arquitecto Carlos Eduardo Comas, intitulada “Monumentos Efémeros: Pavilhões Brasileiros, Exposições Internacionais”, moderada pelo arquitecto local Rui Leão. Esta é uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Docomomo, uma associação de cariz internacional que promove actividades e estudos sobre arquitectura e que tem presença em Macau.

Carlos Eduardo Comas vai falar do percurso feito pela moderna arquitectura brasileira ao longo do século XX, com projectos como o pavilhão da Feira Mundial de Nova York de 1939, projectado por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Paul Lester Wiener, passando pelo pavilhão da Expo 58 em Bruxelas, projectado por Sérgio Bernardes e pelo pavilhão da Expo 70 em Osaka, projectado por Paulo Mendes da Rocha e equipa.

Carlos Eduardo Comas licenciou-se em Arquitectura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1966. Mestre em Arquitectura e Planeamento Urbano na Universidade da Pensilvânia, em 1977, e doutor em Projet Architectural et Urbain na Universidadede Paris VIII em 2002.