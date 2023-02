Ruínas S. Paulo | Inscrições para visitas em realidade virtual começam hoje

Começam hoje a ser aceites inscrições para o programa de visitas às Ruínas de São Paulo com recurso à realidade virtual (RV), intitulado “Visitando as Ruínas de S. Paulo no Espaço e no Tempo — Exposição de Realidade Virtual nas Ruínas de S. Paulo”.

A actividade é organizada pelo Instituto Cultural (IC) e trata-se da primeira iniciativa de recuperação digital de uma igreja através da integração e utilização de tecnologias de simulação avançadas, incluindo modelo tridimensional, autoestereoscopia, RV e realidade aumentada (RA) com base no Património Mundial de Macau. Recorrendo à RV, o público poderá apreciar uma conjectura interpretativa sobre a tipologia arquitectónica original da Igreja da Madre de Deus do antigo Colégio de S. Paulo, com base em dados históricos relativos a um período de cerca de 400 anos.

A primeira fase de mostra da exposição termina no dia 28 de Fevereiro. Esta mostra estará patente todos os dias entre as 9h e 18h com três sessões de matiné virtual por cada hora, ou seja, de 20 em 20 minutos. As inscrições para as sessões a realizar nas horas certas serão feitas através do sorteio online no website do IC, enquanto as restantes sessões (dos 20 e 40 minutos) serão abertas ao público em geral, com inscrição no local. Após o encerramento da primeira fase da mostra, a fase da exposição mais completa será lançada oficialmente na segunda quinzena de Março.