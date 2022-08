Apesar dos prejuízos, MGM diz saber como atrair estrangeiros

A MGM China anunciou prejuízos de 382,4 milhões de dólares de Hong Kong no segundo semestre de 2022. A queda ficou a dever-se à descida de 74 por cento das apostas em bacará nas salas VIP. Apesar do “desafio” das restrições epidémicas, a operadora está confiante na sua capacidade de trazer jogadores estrangeiros a Macau

A operadora de jogo MGM China anunciou ontem um prejuízo de 382,4 milhões de dólares de Hong Kong (HKD) no segundo trimestre de 2022.

Em igual período de 2021, a MGM China tinha apresentado um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado positivo de 116 milhões de HKD, de acordo com um comunicado citado pela agência Lusa.

No primeiro trimestre de 2022, a empresa, com dois casinos em Macau, registou ainda um lucro líquido de 45,7 milhões de HKD. No segundo trimestre, a MGM China registou receitas no valor de 1,1 mil milhões de HKD, menos 53,5 por cento comparativamente com o mesmo período do ano passado.

De acordo com resultados divulgados pela ‘companhia mãe’ da MGM China, a norte-americana MGM Resorts, a queda deveu-se sobretudo à descida de 74 por cento nas apostas em bacará nas salas de grandes apostadores (VIP).

Recorde-se que, em Novembro do ano passado, a indústria do jogo de Macau foi afectada pela queda do maior angariador de apostas VIP do mundo, o Suncity Group, quando as autoridades de Macau decretaram a prisão preventiva do então director executivo do grupo, Alvin Chau.

Além disso, a reboque das medidas de prevenção impostas para combater o último surto de covid-19 no território, as receitas do jogo em Macau caíram em Julho, 95,3 por cento em termos anuais, fixando-se em 398 milhões de patacas, o pior resultado desde 2003.

Estamos prontos

Numa altura em que está a decorrer o prazo para a apresentação de propostas relativas ao concurso público para a atribuição de seis licenças de jogo, o director de operações da MGM, Hubert Wang, considera que a operadora está munida de todas as ferramentas necessárias para corresponder aos requisitos do Governo. Nomeadamente, apontou segundo o portal GGR Asia, quanto à captação de jogadores de mercados internacionais e à aposta em elementos não relacionados com jogo.

“O Governo de Macau está focado nos mercados internacionais e esse é precisamente um dos nossos pontos fortes, tendo em conta a nossa rede global de distribuição. Por isso, é esse o nosso foco”, afirmou o responsável na quarta-feira durante a apresentação de resultados da MGM China.

Hubert Wang frisou ainda “a enorme quantidade de requisitos” exigidos no concurso ao nível dos elementos não jogo, algo em que a operadora também está apostada em responder de forma competente, através da proposta que vai entregar ao Governo. “Vamos aproveitar os nossos pontos tradicionalmente fortes na área das artes e da cultura, para concretizar a diversificação que o Governo está a pedir”, garantiu Wang.

Na mesma ocasião, Bill Hornbuckle, CEO e presidente da MGM Resorts International, admitiu, contudo, que as restrições inerentes à covid-19 constituem um “desafio” e um factor a ter em conta, durante o período em que está a decorrer o concurso público.