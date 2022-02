Terceiro acto – Cena 5

Os dois amigos deixam-se ficar em silêncio durante algum tempo. Há uma fina cortina de fumo que paira na sala. Apesar da janela estar fechada, ainda se ouve o murmúrio da floresta no exterior.

Gonçalo

E se a tua aluna te vê assim?

Valério

Assim, como?

Gonçalo

Deitado no sofá, afundado no poço, com as lágrimas a caírem-te dos olhinhos…

Valério

Pois… [pausa] Isso não pode vai acontecer.

Gonçalo

Ela até pode achar interessante… um estímulo positivo na vossa nova relação: um professor inteligentíssimo, que faz mergulhos de escafandro na sua própria depressão… “Ai, ele é incrível, até domina o seu lado mais negro…”

Valério

Mais uma razão para eu ficar quieto.

Gonçalo

… Ou então ela resgata-te do poço e deixas aos poucos de fazer os teus mergulhos higiénicos, muito apreciados pela tua alminha sensível…

Valério

Talvez…

Gonçalo

E depois dás por ti a sentir falta dos mergulhos, daquele hábito diário, tão entranhado que estava… e pouco a pouco começas a detestá-la: primeiro a evitar o olhar dela, depois o toque… depois vais deixando de lhe falar… [pausa] Até que ela acaba por desistir de tentar comunicar e vai-se embora… sem nunca saber o que terá acontecido.

Valério

Perspectiva animadora, sim senhor.

Gonçalo

Mas realista, não?

Valério

Em que sentido?

Gonçalo

De deixar andar… até apodrecer.

Valério

Talvez.

Gonçalo

Seria o mesmo com bebida ou com droga… o amor salva, mas também limita. [pausa] Quem disse que queríamos ser salvos?

Gonçalo vai até à mesa e começa a desarrolhar outra garrafa de vinho tinto. Os seus movimentos são atabalhoados, ele próprio ri-se da sua falta de jeito potenciada pelo nível crescente de álcool no sangue.

Valério

[rindo]

São umas egoístas, essas pessoas.

Gonçalo

Já não se pode beber até cair sem que nos chamem à atenção para a vida que estamos a deitar fora!

Valério

E para o tempo desperdiçado…

Gonçalo volta ao seu lugar. Antes de se sentar, serve os dois copos que Valério segura. Os dois erguem os copos e fazem um brinde desajeitado. Pega cada um no seu cigarro e acendem à vez, partilhando o isqueiro. Regressa o silêncio, acamado pelo murmúrio que vem lá de fora.

Valério

Não tens vizinhos?

Gonçalo

Boa pergunta… não faço ideia. [pausa] Há por aí umas casas…

Valério

Não me lembro de ver nenhuma no caminho.

Gonçalo

Da estrada não se vêem muitas, mas se andares pelo meio da floresta…

Valério

Tens de me levar a passear, então…

Gonçalo

Sim, quando amanhecer.

Mais uma vez deixam que o silêncio invada a pequena casa de montanha. Gonçalo vai até à lareira. Pega num toro de madeira com a tenaz e põe-no por cima das brasas incandescentes. Sopra- as brasas para atiçar o lume.

Valério

Porque é que não foste ao funeral?

Gonçalo observa as chamas que consomem a madeira recém-chegada. Dá várias passas seguidas no seu cigarro. Depois de terminado, atira a ponta para as brasas. Tira outro cigarro do maço que tem no bolso e usa a tenaz para trazer uma pequena brasa à boca. Acende o fumante, pousa a brasa e a tenaz, e põe-se outra vez a observar as pequenas labaredas.

Valério

Ninguém te levou a mal… não há maneira certa de reagir à morte. [pausa] Acho eu… Mas houve perguntas… “Onde é que ele está?”… “Porque é que ele não veio?”… “Andavam chateados?”…

Gonçalo

E as tuas?

Valério

As minhas quê?

Gonçalo

Perguntas… Quais são as tuas?

Valério

Não tenho… [pausa] Quer dizer, já a fiz.

Gonçalo

Pois…

Gonçalo regressa ao seu lugar, ao lado do amigo, e põe-se a olhar um ponto distante, como se pensasse cuidadosamente no que irá dizer.

Gonçalo

Estive quase a sair de casa… mas não me consegui levantar do sofá. Estava com o casaco vestido, tinha as chaves de casa no bolso e os óculos escuros postos. Mas não me consegui levantar… [pausa longa] Há aqui um filão a explorar, não sei se reparaste…?

Valério

[surpreendido]

Qual?

Gonçalo

Homens solteiros e solitários… sofá… depressão…

Valério

Não é novidade.

Gonçalo

Certo… [pausa] A que horas acabou?

Valério

Por volta as cinco.

Gonçalo

Pois. Foi quando finalmente me levantei… mais coisa, menos coisa.

Valério

Estiveste essas horas todas sentado?

Gonçalo

Estive, pois.

Valério

Uns descem ao poço deitados, outros descem sentados.

Gonçalo

Não sei se desci.

Valério

[sorrindo]

Foi só cobardia?

Gonçalo

Talvez…

Valério

Estou a brincar.

Gonçalo

Eu percebi… Mas talvez tenha sido, sim.

Valério

Não é preciso desceres ao fundo do poço… às vezes já andas sem saber.

Gonçalo

Verdade.

Valério

É uma vibração constante, muito ténue… que às vezes não se nota, mas está lá sempre presente. [pausa] Talvez eu use as minhas sessões de descensão precisamente para reconhecer a existência dessa pequena nota constante na minha vida.

Gonçalo

És muito poético em relação a esse estado…

Valério

Pois sou.

Gonçalo

Romantiza-lo muito, na minha opinião…

Valério

Talvez… [pausa] Uns sentam-se e apagam, outros deitam-se e romantizam.

Gonçalo

E há os que escondem essa música durante uma vida inteira… e quando finalmente são apanhados e a ouvem, vão atrás dela, como a criançada vai atrás do flautista… e adeus.