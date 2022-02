Terceiro Acto – Cena 4

Valério pega num cigarro e vai à lareira. Pega num toro de azinho com uma tenaz e junta-o às brasas incandescentes.

Valério

Ainda sonho acordado…

Traz de volta uma brasa e acende o seu cigarro com ela. Deixa-se ficar a olhar para a madeira a pegar fogo.

Valério

Acho que nunca tinha dito isto a ninguém.

Gonçalo

Porquê?

Valério

Porque é que sonho acordado?

Gonçalo

Não, porque é que nunca disseste a ninguém?

Valério

Sei lá… [pausa] Vergonha, talvez.

Gonçalo

[imitando uma mãezinha]

Já não tens vinte anos, filho…!

Valério

Pois não, mas ainda assim…

Gonçalo

Sonhas com o quê?

Valério

Coisas parvas…

Gonçalo

Isso já percebemos. [pausa] Dá-me um exemplo.

Valério

É difícil… [pausa longa] Se estiver a ouvir música, fico a imaginar que sou eu que a estou a tocar, ou a cantar… ou as duas coisas. [pausa] Acho que acontece o mesmo quando vejo um quadro… ou se vejo um jogo de ténis na televisão…

Gonçalo

Imaginas-te o tenista?

Valério

Sim… [pausa] A questão é… se calhar não é questão nenhuma…

Gonçalo

Desembucha, jovem!

Valério

A questão é a duração… e a quantidade que vezes que me acontece o mesmo

Gonçalo

O sonhar acordado?

Valério

Sim… e o facto de me acontecer com esta idade. [imitando uma mãezinha] Já não tens vinte anos, filho…!

Gonçalo

Pois não.

Valério

Pois não… mas a verdade é que acho que já não há remédio. [pausa] Mas não me acontece o mesmo quando leio um livro.

Gonçalo

Não?

Valério

Não. E olha que leio cada vez mais… deve ser da velhice.

Gonçalo

Ou seja, queres brilhar como músico, pintor ou tenista, mas não como escritor.

Valério

Já não vou brilhar em nada.

Gonçalo

No entanto, já escreveste algumas coisas brilhantes.

Valério

Que ninguém leu. [pausa] Mas é qualquer coisa mais profunda do que isso…

Gonçalo

Do que quê?

Valério

Do que o querer brilhar…

Gonçalo

Senta-te no divã e aprofunda lá isso.

Valério regressa à sua cadeira, perto de Gonçalo, e leva o seu milionésimo copo de vinho à boca.

Valério

Escapismo?

Gonçalo

Estás perguntar?

Valério

Estou a falar para o ar.

Gonçalo

Pronto…

Valério

[pausa]

Ou então é uma maneira de me manter activo, com vontade de fazer coisas… [pausa] se não desisto.

Gonçalo

Estás a conjecturar ou é já uma sentença?

Valério

Não estás a ajudar.

Gonçalo

Desculpa, continua…

Valério

A verdade é que é coisa de adolescente, o resto é conversa.

Gonçalo

Julgas que não há outros quarentões a sonhar acordados?

Valério

Não deve haver muitos.

Gonçalo

Se te ajuda achares que és único, tal como te ajuda sonhares acordado, ainda bem para ti.

Valério

Certo. O que não deve faltar por aí é quarentões adolescentes…

Gonçalo

[imitando uma mãezinha]

Já não tens vinte anos, filho…!

Valério

Pois não… [pausa] Mas é uma coisa que eu procuro… é parecido com a depressão.

Gonçalo

Depressão?

Valério

Não falo de depressão profunda, nunca padeci de tal coisa, felizmente… [pausa] Mas há qualquer coisa naquela depressãozinha ligeira… [pausa] Um prazer qualquer quando me deito no sofá e começo a descer na horizontal… pelo poço abaixo… tudo a escurecer à minha volta e a luz a ficar lá em cima… [pausa] Até acho que as duas coisas estão ligadas.

Gonçalo

A depressão…?

Valério

[abrupto]

Zinha!

Gonçalo

A depressãozinha e o sonhar acordado?

Valério

Sim…

Gonçalo

E é qualquer coisa que buscas, tu próprio?

Valério

Activamente, sim… se estiver em casa, então, é o meu desporto preferido. [pausa] Felizmente, já não me masturbo tanto como dantes. [imitando uma mãezinha] Já não tens vinte anos, filho…!

Gonçalo

Pois não.

Valério

Posso até ter à disposição um manancial de coisas para me entreter… filmes, livros… A verdade é que, a maior parte das vezes, ponho música e me deito a olhar para o tecto… [pausa] E… ou aguardo a descida ao poço, activamente, deixo o corpo relaxar, começam as lágrimas a correr… [com uma ponta de vergonha] Mas não me comovo, atenção, não tem nada que ver com comoção… é uma espécie de abandono…

Gonçalo

Isso é quase erótico.

Valério olha para Gonçalo, desagradado com o comentário aparentemente despropositado.

Gonçalo

Falo a sério! Parece que…

Valério

Eu percebo, sim… Sim, é esse abandono. [pausa] Ou então a música eleva-me e eu imagino que sou eu o músico…

Gonçalo

Para fora do poço…

Valério

Não é que estivesse no poço quando me deitei, mas sim… eleva-me… [pausa] para fora do poço, sim.

Gonçalo

[pausa]

E também procuras isso… essa elevação?

Valério

[inabalável]

Bem como a descida.

Gonçalo

[pausa]

Parece-me que tens isso tudo já muito bem dominado… parece a tua hora do ginásio.

Valério

Pois parece.

Gonçalo

E gostas.

Valério parece não saber o que responder, mas também não parece abalado com a afirmação que acabou de ser proferida.

Gonçalo

Cada um com o seu desporto…

Valério

[acanhado]

Já vivo com isto há tanto tempo que já nem penso muito no assunto, confesso.

Gonçalo

O desporto em si não tem nada de errado, se é isso que estás a pensar. Mas é uma droga, mais do que um desporto… sabe-lo bem. Uma droga pesada. [pausa] Há que saber dominá-la… um deslize e já foste.

Valério

Sim… [pausa longa] Se calhar está na hora de terminarmos a consulta, não?