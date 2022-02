Pedro Farromba, chefe da missão portuguesa em Pequim 2022: “O grau de preparação dos nossos atletas é notável”

Traçado o objectivo de melhorar classificações de edições anteriores, o Chefe da Missão Olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim 2022 disse ao HM não ter dúvidas de que o grau de preparação dos atletas portugueses é “notável” e sublinha a importância da participação para o crescimento das modalidades de Inverno em Portugal. Pedro Farromba lamenta ainda as restrições impostas pela bolha olímpica mas salienta que a experiência está a ser “muito positiva”

Alcançado o primeiro objectivo da delegação portuguesa em Pequim, com a conquista do 43º lugar por Vanina Oliveira na prova de slalom gigante (suplantando assim o 59º alcançado por Camille Dias em Sochi 2014), o Chefe da Missão Olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim 2022 mostra-se confiante em relação às prestações que estão por vir em Pequim.

Ao HM, Pedro Farromba sublinhou que a evolução e a preparação, quer a nível físico, quer psicológico dos três atletas portugueses presentes em Pequim é “notável”. Até porque, acrescenta, uma qualificação para os Jogos Olímpicos “não está ao alcance de todos os atletas” e, por isso, estar no palco Olímpico é já de si “uma importante vitória” para um atleta português.

“Para se chegar a uns Jogos Olímpicos é preciso reunir um conjunto de condições de qualificação que realmente não estão ao alcance de todos os atletas. Em cada uma das modalidades aqui presentes, haveria com certeza muitos milhares de atletas que tentaram a qualificação e só algumas centenas conseguiram esse objectivo. E, portanto, é já de si uma importante vitória, um atleta português conseguir estar presente nos Jogos Olímpicos”, começou por dizer.

Recorde-se que nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, que decorrem entre 04 e 20 de Fevereiro, na China, Portugal está representando no esqui alpino por Vanina Oliveira e Ricardo Brancal e por José Cabeça, no esqui de fundo.

“Os objectivos são transversais aos três. O nosso objectivo é melhorar os resultados das últimas participações portuguesas. A Vanina já cumpriu esse objectivo e agora vamos aguardar, pois irá correr outra vez na quarta-feira [hoje]”, partilhou Pedro Farromba.

Para o responsável, que é também presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, a meta é perfeitamente alcançável dado que “o grau de evolução dos últimos tempos e o grau de preparação com que eles chegam a estas Olímpiadas é realmente notável”.

Falando mais concretamente de Vanina Oliveira e Ricardo Brancal, atletas que conhece melhor, Pedro Farromba aponta que ambos estão “muito bem” em termos físicos e psicológicos. Sobre José Cabeça, que em paralelo com esqui de fundo, tem também uma carreira desportiva no triatlo, o chefe de missão considera que está em “excelentes condições” de melhorar o 109º lugar nos 15 km de esqui de fundo alcançado em PyeongChang 2018 por Kequyen Lam, atleta nascido em Macau.

Segundo Farromba, o maior desafio está nos ombros de Ricardo Brancal, que vai tentar melhorar o 54º lugar obtido por Arthur Hanse em PyeongChang.

“As provas não são todas iguais e dependem de vários factores, mas vamos acreditar que o Ricardo vai conseguir obter uma boa classificação. O desafio é grande, mas ele está consciente disso e muito bem preparado”, apontou.

Ainda sobre a participação de Vanina Oliveira na prova de slalom gigante, o chefe de missão enalteceu aquele que foi “o melhor resultado de sempre de uma atleta portuguesa em Esqui Alpino”, numa prova realizada em condições “difíceis”. “A neve estava muito rija. Houve muitas quedas e saídas de prova”, explicou.

Bolha maldita

Há cerca de uma semana em Pequim, Pedro Farromba aponta a “experiência muito positiva” que a delegação portuguesa está a colher do evento, mas lamenta, apesar de compreender ser um mal necessário, a “bolha olímpica” a que todos os participantes estão sujeitos e que impede, entre outras, a presença de público nas competições e um maior contacto cultural.

“Se pudéssemos retirar da equação todas as questões inerentes à covid-19 teríamos uma organização perfeita e não é menos perfeita por causa do covid. É sim muito mais restritiva, ao ponto de impedir (…) que haja público nas competições ou confraternizar mais com os locais. Desde que chegámos até ao dia de hoje, vivemos numa bolha sem qualquer contacto. Mesmo nas deslocações que fazemos entre as diferentes aldeias olímpicas e até aos locais de competição, não saímos dos carros. Nem sequer os carros podem parar ou nos é permitido abrir os vidros das janelas. É realmente tudo muito restritivo, mas está a ser uma experiência muito positiva”, apontou.

Além disso, conta, para além do uso obrigatória de máscaras em todas as ocasiões, à excepção dos atletas no momento de competir, todos os participantes são sujeitos a testes PCR diários e existe uma enorme preocupação com a desinfecção e funcionamento dos espaços ao ponto de, por exemplo, no refeitório da Aldeia Olímpica só haver lugares individuais para tomar as refeições.

“Há realmente muitas restrições, mas são fruto do que estamos a viver nesta altura e, portanto, temos que conviver com elas. Claro que ajudaria sentirmos a animação do público e diria que toda a ligação cultural que podíamos ter tido num ambiente normal seria sempre muito mais interessante, mas não é possível e é o que é. As regras são iguais para todos e temos que viver como estamos”, acrescentou.

Futuro risonho

Inerente àquela que é a maior delegação de sempre de Portugal em Jogos Olímpicos de Inverno, está a importância que a visibilidade da presença lusa pode trazer em termos do desenvolvimento das modalidades de Inverno no país. Como exemplo, Pedro Farromba aponta o caso próprio José Cabeça, já que o atleta de esqui decidiu começar a prática da modalidade após assistir às olimpíadas anteriores pela televisão.

“Toda a visibilidade que nos traz esta presença é importante para conseguirmos desenvolver as modalidades. O atleta que hoje temos em esqui de fundo, o José Cabeça está aqui porque assistiu na televisão às provas das últimas olimpíadas onde estivemos com outro atleta na mesma modalidade e foi de alguma forma também isso que o inspirou a estar cá hoje e a trabalhar no sentido de se qualificar”, começou por vincar.

Além disso, acrescenta, o facto de dois dos três participantes residirem em Portugal demonstra que é possível residir no país e conseguir estar presente numa prova deste tipo.

Pedro Farromba está também confiante que a presença portuguesa será cada vez maior em futuras edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, dado que está a ser feita uma aposta “muito grande nas modalidades de gelo” em Portugal.

“Estamos a fazer uma aposta muito grande nas modalidades de gelo em Portugal, nomeadamente no hóquei, na patinagem artística e de velocidade e também no curling e acredito sinceramente que vamos conseguir uma presença maior em próximas edições, nomeadamente juntando às modalidades de neve, que já temos, as modalidades de gelo”, referiu.

Vanina Oliveira volta a competir na amanhã, no slalom, prova em que se sente mais confortável e em que no Campeonato do Mundo de Are, na Suécia, terminou no 37.º lugar. Ricardo Brancal, entra em acção nos dias 13 (slalom gigante) e 16 (slalom) de Fevereiro. Por último, José Cabeça, entra em pista no dia 11 de Fevereiro, nos 15 Km clássicos do esqui de fundo.

Patinagem | Fontana reforça estatuto de mais medalhada em pista curta

A italiana Arianna Fontana consolidou na segunda-feira o estatuto de patinadora de velocidade mais medalhada nas provas de pista curta em Jogos Olímpicos de Inverno, ao revalidar o título de campeã dos 500 metros e somar ‘o ‘décimo metal.

Em Pequim, Arianna Fontana, que soma a sua quinta participação em Jogos Olímpicos de Inverno, arrecadou o ouro, ao impor-se à holandesa Suzanne Schulting e à canadiana Kim Boutin, medalhas de prata e bronze, respectivamente.

Na quinta-feira, a italiana, de 31 anos, tinha alcançado a prata na prova de estafetas mistas e tornou-se a atleta mais medalhada da patinagem de velocidade em pista curta dos Jogos Olímpicos, com nove pódios, superando o norte-americano Apolo Anton Ohno e o russo Victor An. Fontana, que é única patinadora e ter conquistado medalhas dos três metais, soma dois ouros, três pratas e cinco de bronzes.

