Pequim 2022 | Cerimónia de abertura sóbria lança capital chinesa para a história

Apesar da pandemia e com apenas um terço da lotação possível, o espectáculo da autoria do realizador Zhang Yimou foi interpretado por cerca de 3.000 figurantes e procurou mostrar uma China “jovem, moderna e diversificada”. Governo de Macau aponta Jogos Olímpicos como fonte de patriotismo e aprendizagem sobre o desenvolvimento do desporto na China, numa altura em que as primeiras medalhas já foram entregues

Com Lusa

Uma comedida cerimónia de abertura de Pequim 2022, comparativamente a 2008, fez da capital chinesa a primeira cidade a receber os Jogos Olímpicos de Inverno e Verão. Celebrada na passada sexta-feira, no estádio nacional de Pequim, baptizado de “Ninho de Pássaro” e construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Verão, em 2008, as honras de abertura da cerimónia foram feitas pelo presidente chinês, Xi Jinping, e ficará marcada pelo boicote diplomático de alguns países, que alegam o desrespeito pelos direitos humanos na China.

“Declaro abertos os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim2022”, disse Xi Jinping, convidado pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, já depois de também ter discursado o presidente do comité organizador, Cai Qi.

Tal como sucedeu há 14 anos, o espetáculo foi concebido pelo realizador chinês Zhang Yimou e interpretado por cerca de 3.000 figurantes, um número muito inferior às 14.000 pessoas que participaram em 2008, devido à pandemia de covid-19 e às baixas temperaturas (-6º Celsius).

Zhang Yimou procurou mostrar uma China jovem, moderna e diversificada, apresentando os 56 grupos étnicos do país, durante a chegada da bandeira chinesa, antes da chama olímpica iluminar a noite cerrada de Pequim.

Os atletas chineses Zhao Jiamen e Dinigeer Yilamujiang foram os últimos portadores da chama olímpica, depositando-a numa estrutura que representava um floco de neve e que se erguia acima das bancadas. A chama brilhará agora ininterruptamente até à cerimónia de encerramento, ou seja, até 20 de Fevereiro.

Competir em paz

Como manda a tradição olímpica, a Grécia foi a primeira das 91 delegações a desfilar no estádio nacional de Pequim, cabendo à numerosa representação do país anfitrião entrar na pista de atletismo do ninho de pássaro, com as restantes a respeitarem a ordem do alfabeto chinês.

Recorde-se que o evento foi alvo de um boicote diplomático e político de vários países, entre os quais Portugal, recomendado, inclusive pelo Parlamento Europeu, provocado por violações dos direitos humanos na China. Neste contexto atribulado, durante o seu discurso, Thomas Bach fez questão de apelar à união, sublinhando que é possível competir com ferocidade e, ao mesmo tempo, viver em paz.

“Vocês, os atletas olímpicos, mostrarão como o mundo seria se respeitássemos as mesmas regras e uns aos outros. No nosso mundo frágil, onde grassa a divisão, o conflito e a desconfiança, mostraremos que é possível sermos ferozes rivais e, ao mesmo tempo, viver em paz e de forma respeitosa”, assinalou o presidente do COI.

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e Vladimir Putin, Presidente da Rússia, foram duas das personalidades que assistiram à cerimónia mais curta do que em edições anteriores e com a presença de menos público, limitado a um terço da lotação do estádio.

Os porta-estandartes de Portugal, a 72.ª delegação a entrar no recinto, foram os atletas de esqui alpino Ricardo Brancal, de 25 anos, e Vanina Oliveira, de 19 anos, estreantes em Jogos Olímpicos, tal como sucede com José Cabeça, praticante de esqui de fundo, que completa a equipa lusa.

A cerimónia de abertura de Pequim 2022 foi a primeira nos Jogos Olímpicos de Inverno a contar com dois porta-estandartes, um homem e uma mulher, para assinalar uma competição organizada “sob o signo da igualdade de género”, como já tinha acontecido nos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio 2020.

A XXIV edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que termina em 20 de Fevereiro, conta com a participação de quase 2.900 atletas, em 109 eventos, entre 15 disciplinas de sete desportos diferentes. Com 91 países presentes, incluindo as estreantes Arábia Saudita e Haiti, a competição vai dividir-se entre três áreas principais, estendendo-se, além de Pequim, às cidades de Yanqing e Zhangjiakou.

Reforçar o amor

Por ocasião de uma cerimónia para assinalar o início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Macau, o presidente do Instituto do Desporto (ID) afirmou na sexta-feira que assistir à transmissão de Pequim 2022 vai permitir aos residentes conhecer o desenvolvimento dos desportos na China e reforçar o patriotismo.

“Os residentes de Macau podem assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno na televisão para aprenderem sobre o desenvolvimento dos desportos nacionais e acelerar a promoção do patriotismo e do amor por Macau”, disse Pun Weng Kun citado pela agência Lusa. O responsável sublinhou ainda que Macau está a promover o espírito olímpico e a “contar a história chinesa”, com a transmissão de todos os eventos de Pequim 2022.

Recorde-se que os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 vão ser disputados sob fortes restrições, de acordo com a estratégia chinesa de ‘zero casos’ de covid-19. Todos os elementos das comitivas, incluindo atletas e treinadores, assim como jornalistas são mantidos numa ‘bolha sanitária’, evitando contactos com a população local, que vai ser prolongada até aos Jogos Paralímpicos de Inverno, entre 04 e 13 de Março. Aos não vacinados, foi exigida uma quarentena de 21 dias à chegada a Pequim.

Além de uns Jogos seguros, Pequim prometeu organizar um evento “verde” e “limpo”, em que a electricidade consumida vai ter origem inteiramente renovável e 85 por cento dos veículos para transportes são movidos a energia elétrica ou a hidrogénio.

Zhangjiakou, cidade que co-organiza os Jogos a cerca de 180 quilómetros a noroeste de Pequim, instalou eólicas capazes de produzir 14 milhões de quilowatts, aproximadamente a mesma potência usada por um pequeno Estado como Singapura.

Noruega conquista primeiro pódio em dia com recordes

A norueguesa Therese Johaug conquistou no sábado a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, no mesmo dia em que a alemã Claudia Pechstein igualou o recorde de oito presenças ‘olímpicas’ do japonês Noriaki Kasai.

A norueguesa dominou a competição feminina de esquiatlo, prova de esqui de fundo, em que as esquiadoras fazem 7,5 quilómetros em estilo clássico e 7,5 em estilo livre, superando a russa Natalia Nepryaeva, que ficou com a medalha de prata, e a austríaca Teresa Stadlober, que garantiu o bronze.

Já na prova dos 3.000 metros da patinagem de velocidade, a holandesa Irene Schouten conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde olímpico, com o tempo de 3.56,93 minutos, superando a marca que pertencia à alemã Claudia Pechstein (3.57,70) desde os jogos de Salt Lake City, em 2002. No segundo lugar ficou a italiana Francesca Lollobrigida, enquanto a canadiana Isabelle Weidemann foi terceira.

Também na patinagem de velocidade, mas na vertente de estafetas de equipas mistas, a China estreou-se nas medalhas com um ouro, após vencer a Itália, por tangenciais 0,016 segundos. A Hungria conquistou a medalha de bronze.

Esta prova de velocidade ficou também marcada pelo igualar do recorde de participações em Jogos Olímpicos de Inverno da alemã Claudia Pechstein, que aos 49 anos cumpriu a sua oitava participação, as mesmas do japonês Noriaki Kasai. A alemã soma no seu currículo cinco títulos campeã olímpica e seis vezes campeã do mundo.

Guterres | Movimento olímpico como exemplo

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou no passado sábado o compromisso da organização internacional que lidera com o movimento olímpico, apontando-o como exemplo de que a paz e a solidariedade são possíveis.

Guterres reuniu-se em Pequim, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e explicou que o evento é importante para demonstrar que é possível ocorrer uma competição sem conflito.

“É possível competir de forma justa e confraternizar ao mesmo tempo. Quando vemos tantos conflitos ao redor do mundo, vemos também a grande importância de ter uns Jogos Olímpicos em que todos os países estejam representados, mesmo aqueles que infelizmente estão a passar por uma situação de guerra. Ter todos aqui em paz é possível, a unidade é possível e a solidariedade é possível”, salientou António Guterres, que esteve também presente na cerimónia de abertura na sexta-feira.

O secretário-geral das Nações Unidas considerou ainda a trégua olímpica como “o símbolo mais importante e mais antigo que existe da importância da paz”. Já o presidente do COI salientou que os dois organismos partilham os valores da “paz, compreensão e solidariedade”.

Recorde-se que os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, que começaram na sexta-feira e vão decorrer até 20 de Fevereiro, foram alvo de um boicote diplomático e político de vários países, entre os quais Portugal, a mando de violações dos direitos humanos na China.

Agenda para hoje

Biatlo (17h00) – Medalhas

Curling (9h05 e 20h05)

Esqui Alpino (10h15 e 13h45) – Medalhas

Esqui Estilo Livre (9h30-15h00)

Hóquei no Gelo (a partir das 12h10)

Luge (a partir das 16h00)

Patinagem Artística (a partir das 9h15) – Medalhas

Patinagem de Velocidade (16h30) – Medalhas

Patinagem de Velocidade em pista curta (a partir das 19h30)

Saltos de Esqui (a partir das 18h30) – Medalhas

Skeleton (a partir das 9h40)

Snowboard (a partir das 12h00)

* O canal em língua portuguesa da TDM transmite diariamente as competições dos Jogos Olímpicos de Inverno, entre as 10h00 e as 13h30