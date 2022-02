Pequim 2022 | Austrália e Nova Zelândia vivem dia para a história com três medalhas

Apesar de pouca tradição nos desportos de Inverno, a Austrália e a Nova Zelândia tiveram um dia fulgurante em Pequim. Zoi-Sadowski-Synnott, no Snowboard, ganhou a primeira medalha de sempre para a Nova Zelândia. Jakara Anthony (ouro) no Esqui e Tess Coady (bronze) no Snowboard foram as responsáveis por colocar a Austrália em lugar de destaque no medalheiro

Não é fácil associar neve e gelo a nações como Austrália e Nova Zelândia. Mas a verdade é que os dois países estiveram em destaque no segundo dia de competição dos Jogos de Inverno Pequim 2022, com direito a triunfos inéditos no feminino e uma medalha de ouro para cada. Além disso, a Austrália alcançou no mesmo dia, os primeiros triunfos na modalidade de curling.

A jornada começou com um surpreendente triunfo da Nova Zelândia no Snowboard, após Zoi-Sadowski-Synnott ter conquistado o primeiro ouro Olímpico de sempre para o país, no que toca a Olimpíadas de Inverno.

A atleta neozelandesa de 20 anos selou a conquista com um desempenho imaculado na terceira e última descida na estância de Zhangjiakou, com direito a dois saltos de 1080 graus. A americana Julia Marino conquistou a medalha de prata, ao passo que o bronze foi para australiana Tess Coady.

“É surreal! Estou muito orgulhosa pelo patamar que consegui alcançar com o meu Snowboard nos últimos quatro anos e por ter a oportunidade de mostrar ao mundo o que uma neozelandesa é capaz de fazer. Espero que o meu desempenho aqui inspire as crianças do meu país”, comentou Sadowski-Synott sobre a conquista, segundo o portal oficial dos Jogos Olímpicos Pequim 2022.

Com uma pontuação de 92.88, Zoi-Sadowski-Synnott, conquistou para a Nova Zelândia o primeiro ouro do país na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Coincidentemente, a vitória aconteceu no mesmo dia em que se celebra a assinatura do Tratado de Waitangi (6 de Fevereiro de 1840), evento que marca a fundação do território e que é tido como o dia nacional da Nova Zelândia.

Austrália para a história

Aos 23 anos, Jakara Anthony escreveu também o seu nome na história Olímpica dos desportos de Inverno australianos, ao ganhar a prova de Esqui (estilo livre), na estância de Zhangjiakou.

O ouro conquistado no domingo por Jakara Anthony foi o primeiro alcançado em provas femininas pela Austrália e a terceira medalha de sempre conquistada pelo país em Jogos Olímpicos de Inverno, após a prata de Matt Graham em PyeongChang 2018 e de Dale Begg-Smith, campeão em Turim 2006 e Vancouver 2010.

“É uma grande honra representar a Austrália aqui em Pequim e conquistar uma medalha de ouro. Não podia pedir mais nada”, afirmou Anthony.

Recorde-se que em PyoengChang 2018, Anthony ficou a um pequeno passo do pódio, terminando na quarta posição. Desta vez, contudo, a australiana liderou as quatro as descidas da competição, tendo obtido uma nota final de 83.09.

“É difícil não pensar muito quando se está à frente. Temos de estar constantemente focados naquele momento e em conseguir dar um passo de cada vez. Estou nas nuvens. Não tenho palavras. É um sentimento incrível”, desabafou.

A americana Jaelin Kauf conquistou a prata, tendo o bronze ficado para Anastasiia Smirnova em representação do Comité Olímpico Russo (ROC), de apenas 19 anos.

Emoções ao rubro

Também no curling, a Austrália fez história no domingo, apesar de não ter conquistado um lugar nas meias finas da vertente de duplas mistas. Isto porque, de equipa estreante afastada do evento por um dos seus elementos ter testado positivo para a covid-19, a dupla Tahli Gill e Dean Hewitt foi readmitida na competição e alcançou as primeiras vitórias de sempre para a Austrália na modalidade: 9-6 diante da Suíça e 10-8 contra o Canadá.

O resultado contra os suíços ganhou contornos ainda mais dramáticos porque, horas antes da partida, o Comité Olímpico Australiano estava a planear o regresso antecipado dos atletas depois de Gill ter testado positivo para a covid-19.

Entretanto, Comité Olímpico Australiano recebeu um documento oficial das autoridades de saúde da República Popular da China a anular a exclusão e a readmitir a dupla na competição (desde que cumprissem um protocolo específico) a poucas horas do início do primeiro embate, com a Suíça.

“Recebemos uma chamada oficial e lembro-me de pensarmos: ‘Será que isto é mesmo a sério?’. Precisávamos entrar no táxi em 15 minutos”, comentou Hewitt. “Foram, literalmente, as 24 horas mais loucas da minha vida, as minhas malas ainda estão feitas. Apenas deu tempo de tirar o uniforme”, comentou Gill, atentando para um pequeno detalhe:

“Tive de remexer na roupa toda para lá e para cá e acabei, inclusivamente, por jogar apenas com uma luva, e era a errada”, contou.

Apesar dos resultados obtidos, a Austrália não avançou para as meias-finais. Itália, Grã-Bretanha e Noruega estão entre os países apurados até ao momento.

Vanina Oliveira estreia-se com 43.º lugar no Slalom gigante

Vanina Oliveira, a primeira atleta portuguesa a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, terminou ontem a prova de slalom gigante no 43.º lugar, entre 82 participantes, numa competição conquistada pela sueca Sara Hector.

Na prova, que decorreu em Yangqiing, Vanina Guerillot Oliveira, de 19 anos, estreante em Jogos Olímpicos, terminou a primeira manga na 55.ª posição e melhorou o tempo na segunda descida, ficando a 21,23 segundos da vencedora, que terminou as duas mangas em 1.55,69 minutos.

Depois da líder do ‘ranking’ mundial da disciplina, que conquistou o seu primeiro título olímpico, seguiu-se no pódio a italiana Federica Brignone, também medalha de prata em PyeongChang 2018, e a campeã do mundo, a suíça Lara Gut-Behrami, que foi terceira classificada.

A bicampeã olímpica e principal favorita, a norte-americana Mikaela Shiffrin, falhou uma porta na primeira descida e ficou fora da prova.

A esquiadora portuguesa cometeu um erro na fase final da primeira manga, que a fez perder algum tempo e a afastou do ‘top 40’ que tinha como objectivo para o slalom gigante, mas assegurou a melhor classificação lusa na disciplina, superando o 59.º lugar de Camile Dias em Sochi 2014, entre 90 participantes.

Sempre a subir

O chefe de missão, Pedro Farromba, salientou a dificuldade da pista e da prova, que 33 esquiadoras não conseguiram terminar, e manifestou-se “muito satisfeito” por ter sido atingido “o primeiro objectivo” da comitiva lusa.

“Estou muito satisfeito. Houve aquele percalço na primeira manga, já na parte final. Teríamos ganho ali uns quatro ou cinco segundos, o que nos tinha permitido fazer um ‘top 40’, mas era uma prova bastante difícil, como se percebeu pelo número de atletas que caíram, incluindo algumas de topo”, frisou Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

“Cumprimos o que era o nosso primeiro objectivo, melhorar o resultado da última vez no slalom gigante. Estamos muito contentes. Para o slalom, as expectativas são mais elevadas, mas a Vanina está feliz e bastante animada”, referiu Pedro Farromba.

Vanina Oliveira volta a competir na quarta-feira, no slalom, prova em que se sente mais confortável e em que no Campeonato do Mundo de Are, na Suécia, terminou no 37.º lugar.

Patinagem artística | Kamila Valieva encanta com apenas 15 anos

Com apenas 15 anos, a patinadora Kamila Kalieva, representante do Comité Olímpico Russo (ROC), estreou-se nos Jogos Olímpicos de Inverno com uma prestação memorável no evento de patinagem artística por equipas, ao ter alcançado uma pontuação de 90.15, perto de seu recorde pessoal de 90.45 conquistado em Janeiro, no decorrer dos Campeonatos da Europa. A patinadora russa, foi a única a fazer um Axel triplo, elevando os braços acima da cabeça, depois mostrou um flip triplo e um triplo Lutz ao som de “In Memoriam”.

Com esta prestação, Valieva tornou-se na quarta mulher da história da modalidade a apresentar um Axel triplo nos Jogos Olímpicos. “Estava um pouco nervosa quando comecei a competição, mas assim que entrei no gelo, patinei bem. Consegui manter o controlo sobre aquilo que tinha programado e o resultado foi o que eu queria”, afirmou Valieva após a prova.

“Estou a patinar pela minha avó que faleceu, foi esse sentimento que me tomou”, acrescentou. A segunda colocada, a japonesa Higuchi Wakaba, obteve uma pontuação de 74.73 e a canadiana Madeline Schizas surpreendeu ao alcançar a terceira posição com 69.60.

Patinagem | Van der Poel conquista ouro para a Suécia e recorde olímpico

Na prova de masculina dos 5.000 metros de patinagem de velocidade, o sueco Nils van der Poel conquistou a medalha de ouro e conseguiu um novo recorde olímpico.

Van der Poel, que já era o recordista mundial, cumpriu a prova em 06.08,84 minutos, batendo assim o recorde que estava na posse do holandês Sven Kramer, com a marca de 06.09,76, conseguidos em Pyongyang em 2018. No segundo lugar ficou o holandês Patrick Roest, que levou a medalha de prata, enquanto o norueguês Hallgeir Engebraaten ficou com o bronze.

Na competição de esquiatlo masculino, o Comité Olímpico Russo foi o grande dominador, ao garantir os dois primeiros lugares do pódio. Alexander Bolshunov foi o vencedor da competição masculina dos 30 quilómetros de esquiatlo, prova de esqui de fundo, em que os esquiadores fazem 15 quilómetros em estilo clássico e 15 em estilo livre, deixando o segundo lugar para o seu compatriota Denis Spitsov. O finlandês Iivo Niskanen fechou o pódio e ficou com a medalha de bronze.

Nota ainda para o facto de o vento forte registado no domingo ter obrigado a organização a adiar a prova masculina de downhill dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, que acabou por ser disputada ontem.

Os ‘reis’ da velocidade do esqui alpino viram o início da prova ser adiado por três vezes, enquanto a organização aguardava por uma melhoria das condições meteorológicas, mas como tal não se verificou, a prova foi adiada em definitivo para segunda-feira.

Agenda para hoje

Biatlo (16h30) – Medalhas

Combinado Nórdico (15h30) – Medalhas

Curling (14h05 e 20h05) – Medalhas

Esqui Alpino (11h00) – Medalhas

Esqui Cross-Country (a partir das 16h00) – Medalhas

Esqui Estilo Livre (10h00) – – Medalhas

Hóquei no Gelo (a partir das 12h10)

Luge (a partir das 09h30)

Patinagem Artística (09h15)

Patinagem de Velocidade (18h30) – Medalhas

Skeleton (a partir das 12h40)

Snowboard (a partir das 10h40)

* O canal em língua portuguesa da TDM transmite diariamente as competições dos Jogos Olímpicos de Inverno, entre as 10h00 e as 13h30