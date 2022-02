Pequim 2022 | Espanha quebra boicote diplomático

O ministro da Cultura e Desporto espanhol, Miquel Iceta, reuniu-se ontem, em Pequim, com o seu homólogo chinês, Gou Zhongwen, com quem confirmou o interesse dos dois países na cooperação bilateral no domínio do desporto. Iceta, que esteve na sexta-feira na capital chinesa para representar a Espanha na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, manteve uma reunião que durou cerca de 30 minutos com Gou, durante a qual analisou as possibilidades de colaboração em diferentes áreas do desporto, segundo explicou o ministro à agência Efe.

Os dois países reiteraram o interesse em assinar “o mais rapidamente possível” um memorando para acordar mecanismos de cooperação bilateral no domínio do desporto. O memorando de intenções, cuja assinatura foi adiada devido à crise sanitária, poderia finalmente ser assinado no decurso deste ano, disse o ministro da Cultura e do Desporto espanhol.

As autoridades desportivas chinesas estão “muito interessadas” no futebol espanhol e o país ibérico está interessado em “outras disciplinas desportivas”, disse. Na reunião, os ministros espanhóis e chineses discutiram também o desporto feminino, uma prioridade para ambos, e concordaram em procurar mecanismos para promover conjuntamente a participação das mulheres em desportos competitivos e de elite.

Iceta explicou a Gou – que é também presidente do Comité Olímpico Chinês – o interesse de Espanha e o trabalho que está a ser realizado nesse país para acolher os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2030.

A reunião contou igualmente com a presença do presidente do Comité Olímpico Espanhol (COE), Alejandro Blanco, e do secretário-geral da Cultura e do Desporto, Víctor Francos.