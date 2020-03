Um homem de 82 anos com doenças crónicas morreu hoje em Biscaia, no País Basco, com o novo coronavírus, sendo a segunda vítima mortal em Espanha, depois do falecimento na quarta-feira de um outro homem na Comunidade Valenciana. O Departamento Basco de Saúde anunciou a morte deste homem que tinha pneumonia e foi confirmado positivo no teste do novo coronavírus.

Nas últimas horas, o País Basco registou quatro novos casos desta infeção, elevando o número de doentes positivos nesta comunidade para 21. As autoridades de saúde em Madrid atualizaram a meio do dia para 193 o número de pessoas com o vírus, mas nas últimas horas já foram revelados novos casos que elevaram os infectados para um número superior a 200.

Dos 193 casos anunciados 13 foram registados na Andaluzia, dois nas Astúrias, cinco nas Baleares, sete nas Canárias, 10 na Cantábria, 12 em Castela-Mancha, 11 em Castela e Leão, 15 na Catalunha, 19 na Comunidade Valenciana, seis na Estremadura, 70 em Madrid, três em Navarra, 17 no País Basco e três em La Rioja.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infectou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal. Das pessoas infectadas, cerca de 50 mil recuperaram.

Há ainda registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, Filipinas e Iraque. Um português, tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infecção. Em Portugal, a Direcção-Geral da Saúde confirmou cinco casos de infeção, dos quais quatro no Porto e um em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.