Rescaldo da Hecatombe

Kung Hei Fat Choi. Com a entrada de o novo ano do Tigre Portugal assistiu a mais uma decisão eleitoral por parte do seu povo. Antes de mais, dizer-vos que as empresas de sondagens bem podiam encerrar as portas. Não acertaram uma ou fartaram-se de fazer fretes a quem lhes pagava. Chegámos ao ponto de ter um semanário que se autodenomina de “referência” que aldrabou todos os seus leitores ao publicar em manchete “empatados”, sabe-se lá por ordem do patrão ou para influenciar descaradamente o voto no PSD.

A verdade é que assistimos a uma hecatombe nas hostes da direita e da esquerda política portuguesa. O PSD andou embrulhado em eleições internas à pressa e com um líder que mais se preocupou com o seu gato do que apresentar alternativas ao Partido Socialista. Rui Rio já se convenceu que não tem arcaboiço para ser um líder governamental e já anunciou a sua ida para casa a fim de arrumar os papéis que chegou a dizer serem imensos. Os social-democratas estão numa encruzilhada que poderá nunca mais ter cura.

Em vez de procurarem um jovem experiente, homem ou mulher, para novo líder de um caminho de quatro anos, não, andam a falar em nomes patéticos como Luís Montenegro, Paulo Rangel e Carlos Moedas. Nomes que já passaram à história para a liderança, porque Moedas terá que dirigir a edilidade lisboeta. O PSD também pagou o preço da arrogância manifestada a partir de certa altura quando até inventaram uma sondagem que o dava em primeiro lugar.

Adivinhava-se que o PS ganhava as eleições porque António Costa é um político hábil e logo no início da campanha começou a falar em maioria absoluta sabendo do êxito que tinha sido junto do povo o processo de vacinação nacional. Costa também sabia que no interior do PCP e do Bloco de Esquerda as coisas não andavam bem. Apesar de o Partido Comunista ser uma organização fechada, introvertida e com métodos muito precisos, sabia-se há mais de dois anos que existia uma facção no PCP que pretendia a mudança do secretário-geral. E talvez essa facção tivesse razão porque Jerónimo Sousa, além da idade, foi alvo de uma intervenção cirúrgica durante a campanha eleitoral e não tenhamos dúvidas que esse facto fez perder muitos votos comunistas. E não só. Os partidos de esquerda BE e PCP começaram muito cedo a introduzir nas massas populares que o Chega era um perigo, que vinha aí o fascismo, que o líder Ventura era um nazi que poderia levar o país para a desgraça fazendo uma aliança de direita com o PSD, Iniciativa Liberal e CDS. O povo assustou-se e preferiu que tudo ficasse nas mãos da “estabilidade” apregoada por António Costa. E a sua vitória foi estonteante ao conseguir uma maioria absoluta indiscutível.

Nestas eleições para a Assembleia Legislativa, os observadores políticos concordam que no rescaldo da votação a surpresa foi o pormenor mais significativo. Surpresa nas hostes do Bloco de Esquerda onde Catarina Martins abusou da arrogância e deixou os seus simpatizantes a olhar para o novo “partido do táxi”.

Surpresa com os comunistas que não souberam, nem nunca saberão, ser um pouco moderados e não radicalizarem as propostas que apresentam ao povo e com a agravante de se terem virado de faca afiada para o Partido Socialista.

O PCP deu um grande desgosto a pessoas que nem são comunistas, mas que consideram que o histórico António Filipe ao não ser eleito é uma perda insubstituível na bancada parlamentar e que o jovem João Oliveira, possível futuro secretário-geral do partido, também ao não ser eleito, o grupo parlamentar dos comunistas passará a ser um género de tartaruga a caminhar numa praia. Surpresa máxima no CDS-PP, um partido que há 47 anos tem à sua maneira democrata-cristã ajudado a democracia a caminhar. O jovem Francisco Rodrigues dos Santos, muito antes da campanha eleitoral, já tinha sido pendurado na guilhotina partidária por ambiciosos e frustrados como Nuno Melo, Telmo Correia, Paulo Portas e Assunção Cristas.

Nenhum destes centristas queria o “Chicão” a liderar o CDS e propagandearam por todo o país que o CDS com a actual liderança não iria longe. A derrocada foi enorme, foi tão desconcertante que o jovem líder pediu logo a demissão do cargo na noite em que se souberam os resultados. E foi a morte do CDS?

Não cremos nessa hipótese porque é um partido presente em imensas Câmaras Municipais e no norte do país tem milhares de apoiantes, os quais talvez pela sua idade e com medo da pandemia não foram votar.

O CDS poderá continuar a ser um partido que recupere a sua identidade parlamentar daqui a quatro anos. O CDS não é um MRPP que nada tem nem ninguém que o levante, mas o dinheiro nos cofres acabou, terá de sair do Largo do Cardas e o novo líder centrista terá de ter um emprego porque o partido não lhe poderá pagar qualquer salário. Surpresa para o resultado do Iniciativa Liberal, um partido com jovens licenciados, com propostas de puro capitalismo e que se adivinhava não vir a conseguir ter mais que dois deputados.

Passou a ter um grupo parlamentar com oito deputados o que se pode considerar uma boa vitória. Surpresa maior para o neo-fascista André Ventura. O Chega tinha um lugar no Parlamento e agora passou a ser a terceira força política com mais deputados na Assembleia da República. Ventura gritou, vociferou, chamou nomes a todos e anunciou que um dia será governo. Muitos portugueses que pertenciam ao CDS e ao PSD acreditaram no populista e racista votando em grande número no Chega.

Vamos ter um novo Governo e um novo Chefe de Estado, porque Marcelo Rebelo de Sousa limitar-se-á no futuro a cortar fitas. António Costa com a sua maioria absoluta apenas desejamos que não faça o mesmo que o triste passado de Cavaco Silva e de José Sócrates.