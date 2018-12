Sujata Bhatt (1956) é uma poeta indiana que descobri em Nova Deli. Atarantado, esbracejando no escuro com o meu parco inglês, fossei uma tarde nas estantes das livrarias e, sem uma referência confiável de antemão, confiei no faro e apostei em quatro poetas, de quem comprei vários livros: a Sujata, o Vikram Seth, o Aga Shahid Ali e a Eunice Moraes .

Tive sorte, são todos extraordinários, e, entretanto, Vikram e Sujata tornaram-se figuras cimeiras da literatura internacional. A Sujata é aquela a que mais regresso e mais vontade me dá de “transcriar”, como diria o Herberto Helder.

UDAYLEE

Apenas papel e madeira são imunes

ao toque de uma mulher menstruada.

Então, eles construíram este quarto

para nós, ao lado do estábulo.

Aqui, estamos autorizadas a escrever

cartas, a ler, e este recolhimento dá azo

a que se cauterizem as nossas cicatrizes de cozinha.

À noite, não posso deixar as estrelas sozinhas.

E quando não consigo dormir, desato a marchar

ou sonho que marcho, neste quarto minúsculo,

de minha estreita rede para a estante

aboletada de jornais, empoeirados,

e de búzios castanhos brilhantes e uma concha,

que fazem de pisa-papéis.

Quando não consigo dormir, pego na concha

e encosto-a à orelha

só para ouvir a torrente do meu sangue,

o latejar de uma canção, o rufar

lento, dentro da minha cabeça, dos quadris.

Esta dor é o meu sangue a fluir contra,

apressando-se contra alguma coisa –

as ancas nodosas do meu sangue,

é assim que me lembro: punhados de algas rasgadas

levantavam-se com a espuma,

subiam. Em seguida, caindo, caindo na areia

abafavam os ovos de tartaruga recém-postos.

AS VOZES

Primeiro, o som de um animal

que tu nunca imaginaste.

Depois: o restolhar do insecto, o mutismo do peixe.

E então as vozes tornam-se berrantes.

A voz de um anjo falecido recentemente.

A voz de uma criança que recusa

terminantemente tornar-se um anjo com asas.

A voz dos tamarindos.

A voz da cor azul.

A voz da cor verde.

A voz dos vermes.

A voz das rosas brancas.

A voz das folhas arrancadas pelas cabras.

A voz da cobra da mina.

A voz da placenta.

A voz do couro cabeludo de uma caveira

cujo cabelo cai atrás do vidro

num museu.

Costumava pensar que eram

só uma voz.

Costumava esperar

pacientemente que uma voz regressasse

e começasse o seu ditado.

Estava enganada.

Não consigo acabar de contá-las desde agora.

Não consigo deixar

de escrever tudo o que tem para dizer.

A voz do fantasma que deseja

morrer de novo, mas desta vez

num quarto brilhante com flores fragrantes

e diferentes parentes.

A voz de um lago congelado.

A voz do nevoeiro.

A voz do ar enquanto neva.

A voz da rapariga

que continua a ver unicórnios

e fala com os anjos que conhece pelos nomes.

A voz da seiva dos pinheiros.

E então as vozes tornam-se berrantes.

Às vezes ouço-as

Rindo da minha confusão.

E cada uma das vozes insiste

E cada uma das vozes sabe

que isto é a verdade mesmo.

E cada voz diz: segue-me

segue-me e eu levo-te …

CIÚMES

Vou para a cama e então aquele homem

senta-se no quarto ao lado e continua

rindo, dos seus próprios escritos.

E então eu bato na porta

e digo, ‘agora Jim,

pára de escrever ou pára de rir!

Nora Joyce

Uma mulher come o seu coração exposto

e a janela de perto de sua cama é muito pequena

e não vai fechar

correctamente — o seu coração tem um gosto

doce, muito, é um muito agradável despiste para a amargura –

mas a lua quer lá saber

de qualquer maneira a lua parou

há muito de ajudá-la.

A ópera acabou

e uma multidão de passos lépidos,

tantos saltos altos, tamborila

rente à sua janela.

Não há estrelas esta noite.

Somente nuvens que se movem

muito rapidamente para a porem tonta.

Ela vai fechar os olhos

mas não vai dormir

vai continuar a comer o seu coração

exposto a noite toda –

e de manhã há-de pensar numa maneira

de encaixar a janela.

O ESCRITOR

A melhor história, é claro,

é aquela que não podes escrever,

a que não vais escrever.

Eis algo que só pode viver

no teu coração,

não no papel.

O papel é seco, liso.

Onde está a terra

para as raízes, e como faço para levantar aí

árvores inteiras, a imensidão da floresta

chegada do coração do espírito –

transumância no papel,

sem perturbar as aves?

E o que dizer da montanha

em que esta floresta cresce?

Das cataratas

tecendo rios,

rios com multidões de árvores

acotovelando cada uma a do seu lado

para lançar um relance

ao peixe.

Abaixo do peixe

flutuam nuvens.

Aqui, o céu ondula,

encrespa no rio os trovões.

Como se movem as coisas no papel?

Agora observa a maneira

como os tigres andam

e rasgam o papel.

SHÉRDI*

E deste modo aprendi

a comer cana-de-açúcar em Sanosra:

rasga-se com os dentes

a espessa bainha da folha

depois, às dentadas, arranco as tiras

do branco coração fibroso

— e raspo, chupo intensamente com os dentes,

aspiro até me aflorar na língua o caldo.

Manhãs de Janeiro,

o agricultor corta a tenra cana verde

e vem depositá-la à nossa porta.

Às tardes, logo que vemos que os anciãos cochilam,

esgueiramo-nos com as longas e leves varas.

O sol aquece-nos, os cães bocejam,

os nossos dentes crescem vigorosos

e deixam os nossos queixos dormentes,

por tantas horas a sugar o russ, o caldo

que gruda na mão.

Por isso esta noite

quando me dizes que use os meus dentes

para chupar com força, intensamente,

vem-me do teu cabelo o cheiro

a cana de açúcar

e imagino como gostarias de ser

shérdi shérdi ali nos campos

ali os longos talos se mexem

abrindo sendas à nossa frente.

*cana-de-açucar

OLHAR FIXO

E há aquele momento

em que a criança humana

fixa

a cria de macaco,

que olha para trás –

inocência partilhada

inocência no espaço

onde o jovem primata

não está em cativeiro.

Raia aí a pureza

orbita uma transparência

neste olhar fixo

que dura muito tempo…

olhos de água

olhos de céu

tem ainda tempo a alma de cair

porque o macaco

tem de aprender o medo –

e ao humano

cabe igualmente aprender o temor

e amenizar a arrogância.

Testemunhando tudo

agora

podem-se contar os cílios,

contem-se os caracóis

na relva,

enquanto se espera

que os olhos pisquem

ou para ver quem

primeiro desviará o olhar para longe.

Ainda o macaco não olha

o humano da mesma maneira

que olharia para as folhas

ou para os seus próprios irmãos.

E o humano fixa

o macaco adivinhando-o

um ser totalmente diferente de si mesmo.

E, contudo, é tanta a boa vontade

brilha uma tal curiosidade

nos seus semblantes.

Gostaria de escorregar para dentro

daquele olhar fixo, saber

o que a criança pensa

o que o macaquito ajuiza

naquele exato momento.

Esclareço que o garoto

está naquela idade

em que começa a usar o poder

das palavras

embora ainda sem a distância

dos alfabetos, de abstrações.

À menção de pão

ele pede

uma fatia, com manteiga e mel –

imediatamente.

Menciona-se o gato

e ele apressa-se a correr

para despertá-la.

Uma palavra

é a própria coisa.

A linguagem é simplesmente

uma música necessária

de repente conectada

ao batimento cardíaco da criança.

Enquanto o macaquito

cresce num âmbito diferente,

olha uma árvore, um arbusto,

a criança humana

e pensa …

Sabe-se lá o quê!?

O que continua a relampejar

é esse momento

de enlace:

as duas cabeças recém-formadas

equilibradas em tão frágeis pescoços

inclinando-se uma para a outro,

a cara do macaco

e a cara do garoto,

absorvendo cada uma a outra

com uma magnífica gentileza …