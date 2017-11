Num comunicado publicado na imprensa chinesa, Kot Man Kam, ex-candidato às eleições legislativas e presidente da Associação Estudos Sintético Social de Macau, apresentou algumas sugestões sobre o trânsito, alertando para os perigos de segurança na zona do Porto Interior

O presidente da Associação de Estudos Sintético Social de Macau, Kot Man Kam, apresentou, ontem, um estudo que aponta sugestões capazes de resolver os problemas ligados ao trânsito na zona do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior, área que se encontra com a circulação condicionada devido à realização de mais uma edição do Grande Prémio.

Devido aos estragos provocados pela passagem do tufão Hato, o parque de estacionamento do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior ficou fechado ao público. O ex-candidato às eleições legislativas entende, por isso, que a realização do Grande Prémio de Macau traz alguns inconvenientes sobre a circulação do trânsito, uma vez que a colocação de vedações vai condicionar não só o trânsito como o estacionamento dos autocarros turísticos.

Após uma visita in loco ao local, Kot Man Kam alerta para a existência de uma área diminuta para a tomada e largada de passageiros dos autocarros, gerando-se longas filas no local.

O presidente da Associação de Estudos Sintético Social de Macau considera ainda que a segurança das pessoas também está em causa, porque estas vêem-se obrigados a circular na estrada.

Junto ao Reservatório

Na carta publicada na imprensa chinesa, Kot Man Kam, que concorreu às eleições legislativas com a lista Poderes do Pensamento Político, sugere que os autocarros de turismo possam estacionar na zona destinada aos autocarros de turismo localizada junto ao Reservatório, ao lado do casino Oceanus.

Ainda assim, Kot Man Kam acredita que são necessários agentes da Polícia de Segurança Pública para garantir a segurança e uma circulação fluída do trânsito.

O responsável espera que os responsáveis da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) possam dar atenção às referidas sugestões, para que exista uma maior área para a tomada e largada de passageiros, além de uma melhor circulação dos autocarros.