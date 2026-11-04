Trânsito | Idosa de 97 anos atropelada por autocarro

SociedadeTrânsito | Idosa de 97 anos atropelada por autocarro Hoje Macau - 5 Nov 2026 Uma mulher de 97 anos foi atropelada por um autocarro da Transmac na manhã de ontem, quando atravessava a estrada, na Rua do Visconde Paço de Arcos, perto do hotel Ponte 16. A informação foi divulgada pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), depois das imagens do acidente terem começado a circular nas redes sociais. Quando os agentes chegaram ao local do atropelamento, às 10h53, encontraram a mulher debaixo do autocarro, ferida, com a cadeira-de-rodas que utilizava, o que obrigou à intervenção do Corpo de Bombeiros (CB). A idosa foi transportada de urgência para o Hospital Conde S. Januário. O condutor é um residente de Macau, com cerca de 30 anos, e foi questionado pelas autoridades sobre a ocorrência no local. Além disso, fez um teste de alcoolemia que mostrou não ter consumido álcool. Horas depois do acidente, a Transmac emitiu um comunicado a acusar a mulher de ter atravessado a rua quando o semáforo para peões estava vermelho. A companhia apontou ainda que, de acordo com as imagens de videovigilância, a idosa foi atropelada quando se encontrava num ângulo morto para o condutor. O embate terá acontecido a velocidade reduzida porque o autocarro estava a arrancar. Apesar deste comunicado, a Transmac ressalvou que as conclusões sobre o acidente vão ser tiradas pela polícia e mostrou-se totalmente disponível para colaborar com a investigação.