MP | Detido por suspeita de vender óleo de canábis

Um residente de Hong Kong foi detido por suspeitas de vender cigarros electrónicos com óleo de canábis, revelou ontem o Ministério Público (MP). O MP declarou que o suspeito contrabandeou cigarros electrónicos de Hong Kong para Macau contendo tetrahidrocanabinol (THC).

Além de consumir, também vendeu a outros consumidores a substância controlada. Após o primeiro interrogatório no Tribunal Instrução Criminal, o juiz considerou existirem fortes indícios de que o suspeito tinha cometido os crimes de tráfico de drogas, consumo de drogas e posse indevida de parafernália.

Tendo em conta a gravidade dos crimes, o facto de o suspeito não ser residente em Macau e o risco de fuga, perturbação da ordem pública e continuação da actividade criminosa, foi decretada a prisão preventiva do arguido.