EUA/Eleições | China considera intercalares assunto interno e defende cooperação

A China classificou ontem as eleições intercalares norte-americanas como um “assunto interno” dos Estados Unidos e manifestou disponibilidade para continuar a cooperar com Washington em questões de interesse comum e na gestão das divergências bilaterais.

“As eleições intercalares são um assunto interno dos Estados Unidos”, afirmou a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning, durante uma conferência de imprensa, quando questionado sobre as eleições intercalares norte-americanas da véspera, nas quais os democratas impuserem uma pesada derrota política ao Presidente norte-americano, Donald Trump, ao recuperarem o controlo do Congresso e do Senado, até agora dominados pelos republicanos.

“A China está disposta a continuar a trabalhar com os Estados Unidos para preservar e aplicar o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, reforçar a comunicação e gerir adequadamente as divergências”, declarou Mao Ning.

A porta-voz referia-se aos três encontros realizados em pouco mais de um ano entre os presidentes chinês, Xi Jinping, e norte-americano, Donald Trump.