Obras de Eric Fok para ver no MGM Cotai

O artista local Eric Fok apresenta novas obras em várias zonas do empreendimento MGM Cotai. “The Geography of Wind Directions: 1924”, um trabalho criado este ano, pode ser visto, “por tempo limitado” no Lion Lobby Entertainment Zone. Segundo a informação oficial do MGM, trata-se de uma obra inspirado “na histórica viagem dos aviadores portugueses que chegaram a Macau em 1924, combinando mapas antigos, registos de voo e paisagens regionais para recriar uma visão de exploração que abrange a Europa e a Ásia”.

Mas Eric Fok tem outros trabalhos em exposição no MGM Cotai, como é o caso do quadro “Paradisus – 1557”, no Emerald Lobby. Neste projecto, Eric Fok recorreu “ao estilo dos mapas antigos, e que evoca a história colonial de Macau”. Recorre-se a “papel utilizado para os desenhos é previamente tratado com chá e tinta acrílica, criando um efeito envelhecido que confere às pinturas a aparência dos mapas dos séculos XVI e XVII”.

No Bar Patuá está ainda disponível a peça “1557 – Carrack”, em que “uma nau surge a flutuar num oceano misterioso, navegando à descoberta de novas terras, num espaço exótico onde se cruzam a ilusão e a realidade”.

“O papel, previamente tratado com chá e tinta acrílica, contribui para criar a aparência de um mapa antigo dos séculos XVI e XVII. A reduzida dimensão da pintura evidencia igualmente o rigor e a minúcia do trabalho artesanal do artista”, é ainda explicado.

Arte na praça

Outro local do MGM Cotai que exibe peças de arte de Eric Fok, é o “The Spectacle”, com a obra “Giraffe meets Qilin”. Trata-se “da primeira grande obra digital de Eric Fok e dá continuidade ao conceito inovador de ‘Art-Tech’ da MGM”, é explicado pela operadora de jogo.

Este projecto “alarga os horizontes da arte em espaços públicos, transformando o The Spectacle num museu de arte a 360 graus, através da apresentação de um antigo mapa de navegação nos maiores ecrãs LED interiores da Ásia”. Eric Fok apresenta uma criação que junta a “cartografia náutica antiga e a arquitectura icónica”, proporcionando “uma experiência imersiva e fascinante de intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente e das respectivas transformações”. A experiência percorre “o período dos Descobrimentos até à actualidade”.

Outra das obras que podem ser vistas gratuitamente pelo público no The Spectacle, é “Connectivity”, de Kun Wang Tou. Trata-se de uma “obra de arte pós-fotográfica concebida no contexto da nova era digital”, sendo a “primeira apresentação dinâmica de uma obra num formato multicamada, e num espaço público de grandes dimensões”.

Kun Wang Tou, natural de Macau, “apresenta uma paisagem digital surrealista e que é construída a partir de imagens diversificadas da Grande Baía, incluindo fotografias, capturas de ecrã e vistas de ruas obtidas através de mapas de satélite”. Pode ainda ser vista no The Spectacle “Watercolor Story”, de Zheng Chongbin.