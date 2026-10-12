Uma obra histórica sobre tesouros ocultos da China ganha vida

Dez mil obras-primas. Quinhentos coleccionadores. Setenta mil milhões de renminbi em tesouros culturais. E, pela primeira vez na história, o universo secreto do coleccionismo privado chinês prepara-se para sair da sombra e revelar-se ao mundo.

A Enciclopédia das Colecções Privadas Chinesas (《中国民藏大典》) não é um livro comum. Trata-se de uma monumental obra editorial bilingue, composta por sete volumes, que se lê como uma história de investigação escrita em jade, bronze e porcelana — a história da civilização chinesa contada através do olhar dos coleccionadores privados que, ao longo de gerações, guardaram os seus maiores tesouros.

Um mundo oculto revelado

Durante séculos, os mais extraordinários tesouros da China nunca conheceram o interior de um museu. Permaneceram discretamente em mãos privadas, transmitidos de geração em geração, guardados em cofres familiares e envoltos em histórias que poucos tiveram oportunidade de conhecer. Agora, pela primeira vez, esse universo oculto está a ser documentado à escala global.

A colecção abrange toda a magnificência da arte chinesa: esculturas budistas serenas, marcadas por mil anos de fumo de incenso; jades e cerâmicas de requinte incomparável; caligrafia e livros raros; meteoritos e bronzes arcaicos; joalharia imperial; e mobiliário que outrora adornou as residências dos imperadores.

«É a primeira vez que um projecto desta natureza é desenvolvido em qualquer parte do mundo — a primeira vez que a tradição chinesa do coleccionismo privado é documentada, autenticada e apresentada a uma verdadeira escala global», afirma Michael Du, editor-chefe chinês do projecto.

Monumental em todas as dimensões

Os números, por si só, impressionam: aproximadamente 3.500 a 4.500 páginas, num imponente formato de grande fólio, com dimensões de 285 × 285 milímetros, integralmente bilingue em chinês e inglês. Cada um dos sete volumes será dedicado a uma importante categoria de coleccionismo.

Os critérios de selecção são extremamente rigorosos. Cada peça incluída terá de ser uma «obra-prima entre obras-primas», segundo o princípio orientador que se tornou o lema do projecto: aquilo que a nação não tem, nós temos; aquilo que a nação tem, nós possuímos em qualidade superior.

A ciência como guardiã da autenticidade

Num domínio em que a falsificação é, ela própria, uma forma de arte, a Enciclopédia estabelece um rigoroso sistema de validação científica. Cada peça candidata terá de superar várias etapas: aprovação unânime do comité consultivo e do conselho editorial, análise por dois instrumentos científicos diferentes — cujos resultados deverão coincidir — e emissão de um certificado de avaliação profissional.

«Cada objecto incluído nestes volumes não é apenas belo: é uma prova», afirma Du. «Estamos a recorrer à ciência para autenticar a própria história, permitindo que o mundo veja com os seus próprios olhos que a civilização chinesa é profunda, contínua e real. É isto que significa yi wu zheng shi: comprovar a história através dos artefactos.»

Confiança cultural

O projecto surge num momento decisivo, em que a China encara o seu património cultural como um dos pilares da identidade nacional. Como salientou o Presidente Xi Jinping: «Sem um elevado grau de confiança cultural e de prosperidade cultural, não haverá um grande rejuvenescimento da nação chinesa!»

A Enciclopédia responde directamente a esse apelo, apresentando o património disperso da nação não como um conjunto de fragmentos isolados, mas como um testemunho unificado da profundidade da civilização chinesa.

E o mundo está atento. Após a publicação, a Enciclopédia será oferecida a algumas das instituições mais prestigiadas do mundo, bem como a bibliotecas, universidades, institutos de investigação, à UNESCO e às embaixadas estrangeiras na China — numa ambiciosa iniciativa de diplomacia cultural.

Contudo, a publicação será apenas o começo. As 10.000 peças autenticadas servirão também de base a futuras vendas privadas, exposições, leilões, operações de aquisição de conjuntos de ativos e iniciativas ligadas a ativos digitais.

A missão

Mais do que um projecto editorial, a Enciclopédia constitui um testemunho cultural, transformando tesouros familiares dispersos numa narrativa única e incontestável sobre a profundidade histórica e civilizacional da China.

O projecto ganha rapidamente impulso. Na conferência editorial nacional, realizada a 30 de Maio de 2026, em Xi’an — cidade cujo próprio solo encerra três mil anos de história chinesa —, editores, consultores e coleccionadores reuniram-se para fazer avançar o trabalho de compilação e reafirmar a missão que partilham.

«Tal como a antiga capital abriu outrora a Rota da Seda ao mundo, a Enciclopédia leva agora o património privado da China para além das suas fronteiras, através de novas rotas culturais», afirma Julie Oyang, editora-chefe internacional, radicada nos Países Baixos.

«Numa época em que as narrativas culturais são cada vez mais objecto de disputa», acrescenta Oyang, «dez mil obras-primas autenticadas, provenientes das colecções de quinhentos particulares, podem falar em nome de uma civilização — e o mundo escutará e reconhecerá a força dos coleccionadores privados chineses».

A Enciclopédia das Coleções Privadas Chinesas será lançada na Europa na Primavera de 2027, em três edições: uma edição de luxo, destinada a coleccionadores e a ofertas institucionais; uma edição impressa; e uma edição digital. Os tesouros estão prontos. O mundo está prestes a descobri-los.