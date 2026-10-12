UE | Indústria automóvel saúda “avanço positivo” em negociações com China

Os construtores automóveis europeus saudaram quinta-feira um “avanço positivo para atenuar as tensões comerciais”, na sequência das negociações entre a União Europeia (UE) e a China para reduzir a entrada na Europa de veículos híbridos chineses.

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) disse que “saúda o anúncio pela Comissão Europeia e pela China de um acordo provisório destinado a corrigir desequilíbrios comerciais críticos”, segundo um comunicado.

“Enquanto aguarda uma análise detalhada do conteúdo deste acordo, este anúncio constitui um avanço positivo para atenuar as tensões comerciais entre as duas partes”, acrescentou.

“Uma desestabilização súbita e acentuada do mercado europeu, acompanhada de guerras de preços semelhantes às que caracterizam actualmente o mercado chinês, teria efeitos altamente perturbadores para a economia europeia no seu conjunto”, afirmou Sigrid de Vries, directora-geral da ACEA, citada na mesma nota.

“O anúncio de quinta-feira pode ajudar a facilitar, de forma ordenada, a transição para uma nova era de presença chinesa no mercado europeu, o que é do interesse de todas as partes a longo prazo”, acrescentou.

A China aceitou reduzir significativamente as exportações de veículos híbridos para a UE o que deverá impedir a chegada de milhões destes veículos ao mercado europeu nos próximos anos, anunciou quinta-feira, em Pequim, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic.