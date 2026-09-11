Automóveis | Exportações chinesas ultrapassam até Agosto total de 2025

As exportações chinesas de automóveis de passageiros nos primeiros oito meses do ano já superaram o total de 2025, apesar de as vendas no mercado interno continuarem em queda, indicou ontem uma associação do sector.

As exportações de automóveis de passageiros aumentaram 67,1 por cento em Agosto, face ao mesmo mês do ano anterior, para cerca de 890.000 unidades, impulsionadas pelos veículos híbridos e totalmente eléctricos, segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM, na sigla em inglês).

Entre Janeiro e Agosto, a China exportou mais de 6,2 milhões de automóveis de passageiros. No conjunto de 2025, o país exportou 7,1 milhões de veículos de todos os tipos, incluindo cerca de seis milhões de automóveis de passageiros, de acordo com dados da CAAM.

A China, o maior exportador mundial de automóveis, deverá registar este ano um crescimento entre 50 por cento e 70 por cento nas exportações de veículos de passageiros, segundo a agência de notação financeira S&P Global Ratings.

As exportações chinesas de automóveis têm apresentado um desempenho superior ao esperado este ano, beneficiando de preços competitivos e da qualidade dos veículos, afirmou Stephen Chan, diretor associado da S&P Global Ratings. “É provável que o forte crescimento das exportações compense em grande medida a fraqueza do mercado interno”, afirmou.

Nos últimos meses, o choque energético provocado pela guerra no Irão e a subida dos preços dos combustíveis levaram mais condutores de veículos a gasolina e gasóleo a optar por veículos eléctricos.

As elevadas taxas alfandegárias têm, na prática, mantido a maioria dos automóveis de passageiros fabricados na China fora do mercado norte-americano. Os fabricantes chineses têm, porém, aumentado as exportações e vendas para a Europa, América Latina, África e Sudeste Asiático. As marcas chinesas estão também a instalar um número crescente de fábricas no estrangeiro.