“À Procura do Dramaturgo” chega ao CCM no final do mês

O pequeno auditório e bastidores do Centro Cultural de Macau (CCM) recebem, nos dias 26 e 27 de Setembro, quatro sessões do espectáculo “À Procura do Dramaturgo”, uma obra encomendada pelo Instituto Cultural (IC) no âmbito do programa “Comissionamento de Produções de Artes Performativas”.

Trata-se de um projecto concebido pelo PO Art Studio e encenado por Leong Son U, numa “produção interactiva envolve o público no teatro, permitindo-lhe participar em primeira mão e até influenciar o enredo — conduzindo a um final imprevisível”, descreve o IC numa nota. Os bilhetes estão à venda desde as 12h de ontem na bilheteira “Enjoy Macao”.

“Inspirando-se em ecos de produções passadas, a companhia olha para trás, para um espaço prestes a sofrer uma transformação fictícia, recorrendo ao público para obter a sua avaliação”. Assim, revela a sinopse, “nesta atmosfera, o elenco e a plateia procuram vestígios incorporados em obras-primas clássicas, reunindo fragmentos literários e revelando o que um dramaturgo deixou para trás — analisando tanto o texto como as condições que o moldam”.

O PO Art Studio é reconhecido pelo “estilo eclético e em constante evolução”, sendo que as mais recentes produções “deixaram boas indicações tanto junto do público como da crítica”.

Por sua vez, Leong Son U, formado pelo Conservatório de Macau, conquistou o Prémio de Prata na categoria de Design de Iluminação no World Stage Design 2025, em Sharjah, Emirados Árabes Unidos. Foi o primeiro designer de iluminação local a ser distinguido neste concurso internacional, pelo trabalho na peça “Nove Paisagens Sonoras”. Actualmente, Leong dedica-se ao teatro a tempo inteiro, tendo criado e encenado inúmeras produções.

Sessão especial

Além dos quatro espectáculos agendados, realiza-se no dia 27 de Setembro, às 16h45, a “Sessão de Apresentação do Programa Local” no CCM, com o objectivo de “ajudar o sector das artes performativas de Macau a explorar oportunidades de cooperação para obras originais”.

As inscrições para esta sessão já estão abertas, podendo participar associações ou companhias locais ligadas às artes performativas, legalmente registadas em Macau, ou indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos que possuam o Bilhete de Identidade de Residente de Macau. A sessão será conduzida em mandarim, sem tradução, e cada apresentação terá a duração máxima de 5 minutos.