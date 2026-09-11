Karting | Coloane volta a receber competições FIA dez anos depois

Dez anos depois, o Kartódromo de Coloane volta a receber uma prova da Federação Internacional do Automóvel (FIA). De hoje a domingo, pilotos de karting de toda a região Ásia-Pacífico vão disputar os títulos do Campeonato FIA Karting Arrive and Drive Ásia-Pacífico, nas categorias Júnior e Sénior.

Um total de 44 pilotos, provenientes de 16 países e territórios, integra as grelhas das duas categorias e entrará em pista com o objectivo de conquistar os primeiros títulos do Campeonato FIA Karting Arrive and Drive Ásia-Pacífico, precisamente no mesmo kartódromo que consagrou o campeão do Campeonato FIA Karting Ásia-Pacífico de 2016 e que recebeu as memoráveis passagens do Campeonato do Mundo FIA Karting, em 2009 e 2012.

Na antevisão do evento, Akbar Ebrahim, actual presidente da Comissão Internacional de Karting da FIA e um dos primeiros pilotos indianos a aventurar-se nas competições de monolugares na Europa, afirmou: “O primeiro Campeonato Ásia-Pacífico Arrive and Drive proporcionará uma nova e prestigiada plataforma para os jovens pilotos de toda a região demonstrarem o seu talento. Agradeço à Associação Geral Automóvel Macau-China (AAMC) pelo apoio na organização daquele que será, certamente, um evento inesquecível no calendário do karting deste ano.”

O Campeonato Ásia-Pacífico é o segundo de três campeonatos continentais “Arrive and Drive” previstos para este ano. O ciclo de campeonatos continentais ficará concluído em Outubro, quando o Kartódromo de Imperatriz, no Brasil, receber o Campeonato FIA Karting Arrive and Drive da América do Sul de 2026.

Formato diferente

Para manter a filosofia de redução de custos e, simultaneamente, equilibrar as possibilidades de vitória entre todos os concorrentes, os pilotos competirão com o mesmo modelo de chassis, Kosmic Mercury, equipado com motores Vortex SV de dois tempos. Serão utilizados pneus slick Vega Option XH4 e pneus de chuva Vega Q6 durante todo o evento. Um sorteio determinará a distribuição inicial dos motores e chassis, sendo os motores posteriormente trocados entre os concorrentes ao longo do evento, de forma a garantir condições tão equitativas quanto possível para todos os participantes.

Para Akbar Ebrahim, este sistema “Arrive and Drive”, tem um lado muito positivo, pois consegue aproximar “o karting internacional, tornando-o mais acessível e permitindo que mais comunidades em todo o mundo tenham contacto com a modalidade.”

A inscrição no campeonato, que já passou por Zhuzhou, na China, e por Chennai, na Índia, tem um custo de referência de 14.850 euros por piloto, cerca de 139.500 patacas, acrescido de uma caução de 2.500 euros, aproximadamente 23.500 patacas. O valor da inscrição inclui a participação no campeonato, o aluguer de um kart completo e pronto a competir, combustível, pneus slick, trolley e espaço de paddock, permitindo aos pilotos competir em condições semelhantes e sem necessidade de transportar ou preparar autonomamente todo o equipamento. Para quem optou pela participação numa única prova, como a de Macau, o valor indicado pela FIA é de 5.450 euros por evento, cerca de 51.200 patacas, acrescido da respectiva caução.

Seis pilotos de Macau

A prova organizada pela AAMC volta a contar com uma forte presença de pilotos do território, proporcionando, uma vez mais, aos concorrentes do Campeonato de Karting de Macau a oportunidade de medir forças com alguns dos melhores pilotos da modalidade na região Ásia-Pacífico e no circuito que conhecem de olhos fechados.

Na categoria Sénior, destinada a pilotos dos 14 aos 19 anos, a RAEM contará com três representantes. O macaense Henrique Quintela Borges, Lou Chi Leong, Chong Ian Ip e Vernice Lao Si Lun, que há duas semanas disputou a sua segunda prova do Campeonato da China de Fórmula 4, representarão o território na grelha e procurarão conquistar o troféu diante do público local.

Na categoria Júnior, destinada a pilotos dos 12 aos 14 anos, Macau estará representado por Hau Yin Tsui e Kin Long Lou. Ambos competirão igualmente no seu circuito de casa, procurando manter o troféu Júnior em casa, tarefa que não se antevê fácil perante uma concorrência de elevado nível.

Os treinos terão lugar na sexta-feira e no sábado, ficando as corridas principais reservadas para domingo. A final Júnior terá uma distância de 20 quilómetros, enquanto os pilotos da categoria Sénior terão de percorrer 25 quilómetros entre as luzes apagadas e a bandeira de xadrez, na tarde de domingo. Os pilotos que obtiverem as melhores classificações garantirão igualmente uma posição privilegiada na edição deste ano da Taça do Mundo Karting Arrive and Drive da FIA, que terá lugar na Malásia no final do ano.