Importações africanas de motociclos eléctricos chineses disparam

As importações africanas de motociclos e veículos eléctricos de três rodas provenientes da China aumentaram fortemente no primeiro semestre de 2026, uma evolução que evidencia diferenças na transição para a mobilidade eléctrica no continente.

Os veículos de duas e três rodas representam uma parcela significativa dos veículos que circulam nas estradas africanas e são amplamente utilizados para fins comerciais. A substituição dos motores a gasolina e gasóleo por eléctricos poderá, assim, reduzir o consumo de combustíveis e a poluição atmosférica nas cidades.

Países do Norte de África como Marrocos, Egipto e Argélia lideraram o aumento de 60 por cento das importações africanas, que atingiram 114,6 milhões de dólares no primeiro semestre. A região tornou-se um importante destino para ‘scooters’ eléctricas chinesas totalmente montadas.

Os investimentos em empresas emergentes de veículos eléctricos estão, por outro lado, concentrados na África Oriental e Central, onde várias empresas estão a construir unidades locais de montagem, redes de troca de baterias e estruturas destinadas ao mercado de motociclos comerciais.

Marrocos liderou as importações no primeiro semestre, com 80.188 unidades, no valor de 21,7 milhões de dólares, seguido pelo Egipto e pela Argélia.

Mudanças em curso

A Spiro, maior empresa africana de motociclos eléctricos, captou mais de 348 milhões de dólares em investimentos no último ano, enquanto outras empresas estão a investir na montagem local e em redes de troca e carregamento de baterias destinadas aos mercados de mototáxis e entregas.

Tom Courtright, investigador não residente do African Tech Futures Lab, um centro de investigação dedicado às tecnologias emergentes em África, explicou que fabricantes chineses fornecem muitos dos motociclos eléctricos utilizados na África Oriental e Ocidental, mas empresas locais adaptam-nos às necessidades comerciais e gerem as infraestruturas energéticas.

A troca de baterias permite aos condutores substituir uma bateria descarregada em vez de esperar pelo carregamento do veículo, tornando o sistema mais adequado para quem depende dos motociclos para obter o rendimento diário.

Courtright considerou que os motociclos eléctricos deverão sobretudo substituir modelos a gasolina, em vez de expandirem significativamente o mercado total, embora os menores custos de utilização e manutenção possam aumentar a procura em cerca de 20 por cento.