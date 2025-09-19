Vernice Lao de apenas 15 anos estreou-se na F4 em Chengdu

Numa iniciativa apoiada pela Associação Geral Automóvel Macau-China (AAMC), Marcus Cheong e Vernice Lao participaram na prova de Chengdu do Campeonato da China de Fórmula 4. Os dois pilotos oriundos do karting local mediram forças com alguns dos melhores pilotos de monolugares da região, sendo que, para a jovem Vernice Lao, esta foi uma estreia absoluta no automobilismo.

No recém-construído Circuito Internacional de Tianfu Chengdu, Marcus Cheong regressou à disciplina de Fórmula 4, ele que já teve várias incursões na categoria, tendo inclusive terminado no 12.º lugar na Corrida de Fórmula 4 do Grande Prémio de Macau de 2023.

Neste regresso, o piloto de Macau conduziu um dos chassis Mygale, iguais aos que serão usados na Taça do Mundo da FIA no Circuito da Guia, no final do ano, da equipa Apollo RFN Racing by Blackjack. Na equipa irmã Asia Racing Team, fundada em Macau em 2003, e também apoiada pela AAMC, a jovem de 15 anos Vernice Lao deu os primeiros passos na competição automóvel, depois de dois dias de testes em Zhuhai com o monolugar construído em França.

Rodolfo Ávila, Team Manager da equipa dos dois pilotos do território, salientou “o quão fantástico é ver dois pilotos apoiados pela AAMC, algo que tem um significado especial para mim, pois também dei os meus primeiros passos na competição de monolugares com o apoio da AAMC. Ver estes jovens talentos de Macau a seguir um caminho semelhante é extremamente gratificante, e a sua participação tem uma importância muito especial tanto para mim como para a equipa.”

Resultados condizentes

Depois das sessões de qualificação de sexta-feira, na primeira corrida de sábado Marcus Cheong alcançou a sexta posição na classe CFGP e terminou em 12.º lugar da classificação geral. Já Vernice Lao classificou-se em 6.º lugar na classe Fórmula 4 para jovens pilotos, ocupando a 18.ª posição à geral. Na segunda corrida do mesmo dia, Marcus Cheong repetiu o resultado, conquistando novamente a 6.ª posição na classe CFGP e o 12.º posto na geral. Vernice Lao concluiu em 23.º lugar, assegurando ainda a 6.ª posição na classe Fórmula 4.

Na primeira corrida de domingo, Marcus Cheong melhorou a sua prestação, alcançando a 5.ª posição na classe CFGP e o 10.º lugar da geral. Por sua vez, Vernice Lao terminou em 7.º lugar na Fórmula 4, correspondendo ao 19.º posto da geral. No derradeiro confronto do fim-de-semana, Marcus Cheong brilhou ao conquistar o 2.º lugar na classe CFGP, obtendo ainda um honroso 6.º lugar na classificação geral. Quanto a Vernice Lao, terminou em 13.º lugar da geral, assegurando uma consistente 6.ª posição na classe Fórmula 4.

Saldo muito positivo

Num fim-de-semana particularmente exigente, com condições de pista variáveis, o português Rodolfo Ávila destacou a performance dos pilotos de Macau apoiados pela AAMC, Marcus Cheong e Vernice Lao. “Ambos mostraram uma evolução clara ao longo do fim-de-semana e a Vernice, em particular, impressionou todos com uma estreia limpa e confiante em monolugares. Competir contra um pelotão tão experiente, com tão pouca rodagem num carro de Fórmula 4, e apresentar o desempenho que conseguiu foi uma agradável surpresa”, referiu o campeão asiático de Fórmula Renault de 2003.

Nas redes sociais, Vernice Lao relatou que esta foi “uma experiência incrível”, acrescentando que “ao longo do fim-de-semana perdemos bastante, mas acabámos por alcançar um resultado satisfatório”. A piloto da RAEM reconheceu que “ainda há um longo caminho a percorrer” e aproveitou para agradecer “o apoio e o incentivo” da equipa, do Team Manager e do companheiro de equipa, naquele que classificou como “um fim-de-semana inesquecível com a Asia Racing Team”.

O próximo passo dos dois pilotos do território ainda não é conhecido, mas o Campeonato da China de Fórmula 4 termina na cidade vizinha de Zhuhai no fim-de-semana de 11 e 12 de Outubro. Depois, estes mesmos carros da competição chinesa serão revistos antes de viajarem para Macau, onde serão usados na Taça do Mundo da FIA.