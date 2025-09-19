Inteligência artificial | Huawei anuncia que lançará em 2026 novo ‘chip’

A tecnológica chinesa Huawei prevê lançar no primeiro trimestre de 2026 um novo processador de inteligência artificial, o Ascend 950PR, no âmbito dos esforços da China para reduzir a dependência de semicondutores estrangeiros. O calendário do novo componente foi anunciado ontem, durante a conferência anual Huawei Connect, em Xangai, onde a empresa destacou que o ‘chip’ terá memória avançada para processamento de dados em larga escala.

Citado pelo jornal local Yicai, o presidente rotativo da companhia, Eric Xu, disse que o 950PR integra uma nova série de processadores Ascend, que inclui também os modelos 950DT, 960 e 970, a lançar nos próximos três anos.

O anúncio surge numa altura em que Pequim intensificou o apoio à indústria nacional de semicondutores, em contexto de tensões tecnológicas com Washington. A Administração do Ciberespaço da China, principal regulador da Internet no país, ordenou recentemente a grandes empresas como ByteDance ou Alibaba que suspendessem encomendas de processadores da norte-americana Nvidia concebidos especificamente para o mercado chinês, noticiou esta semana o Financial Times.

Fontes citadas pelo jornal britânico referiram que os reguladores chineses acreditam que os processadores desenvolvidos na China já oferecem um desempenho comparável ao dos produtos da Nvidia autorizados para venda no país.