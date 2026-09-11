Huawei | China critica repressão dos EUA

A China manifestou-se ontem contra a “repressão e contenção” de empresas chinesas pelos Estados Unidos, após ter começado esta semana, em Nova Iorque, um processo penal contra a tecnológica Huawei.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou, numa breve declaração durante a conferência de imprensa diária do ministério, que Pequim “apoia firmemente” as empresas chinesas na defesa dos direitos e interesses legítimos e legais.

Segundo o processo judicial, a Huawei, com sede na cidade de Shenzhen, no sul da China, e algumas das subsidiárias fizeram negócios na Coreia do Norte apesar das sanções norte-americanas.

A tecnológica chinesa é também acusada de ter instalado equipamentos de vigilância que ajudaram as autoridades iranianas a espiar manifestantes durante os protestos antigovernamentais de 2009. A selecção do júri começou na terça-feira e o julgamento, presidido pela juíza federal Ann Donnelly deverá prolongar-se durante cerca de três meses, de acordo com o portal norte-americano Axios.

Os advogados da Huawei tentaram que o processo fosse arquivado, argumentando que as acusações são imprecisas e que os procuradores norte-americanos procuram estender indevidamente a jurisdição dos Estados Unidos a atcividades realizadas noutros países. A Huawei enfrenta acusações de, entre outros crimes, roubo de segredos comerciais e fraude bancária.

Nos últimos anos, os Estados Unidos impuseram restrições à empresa que limitaram o acesso a ‘chips’ e outras tecnologias, levando a Huawei a reforçar a capacidade de produção de semicondutores, em linha com os esforços de Pequim para reduzir a dependência tecnológica do exterior.