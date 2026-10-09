TSMC | Receitas crescem 50,9% graças à procura de ‘chips’ para IA

As receitas da TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores, aumentaram 50,9 por cento no terceiro trimestre, para 1,48 biliões de dólares taiwaneses (41.385 milhões de euros), impulsionadas pela forte procura de ‘chips’ destinados a aplicações e dispositivos de inteligência artificial.

O valor compara com os 989.918 milhões de dólares taiwaneses (27.410 milhões de euros) facturados entre Julho e Setembro de 2025. Num comunicado divulgado ontem, a tecnológica indicou que as receitas de Setembro atingiram 511.857 milhões de dólares taiwaneses (14.172 milhões de euros), um aumento homólogo de 54,6 por cento, mas uma descida de 0,6 por cento face a Agosto, quando facturou 514.806 milhões de dólares taiwaneses (14.254 milhões de euros).

Entre Janeiro e Setembro, a facturação acumulada da empresa atingiu 3,9 biliões de dólares taiwaneses (107.961 milhões de euros), um aumento de 41,1 por cento em comparação com os primeiros nove meses do ano anterior.

As receitas acumuladas até Setembro ultrapassaram já os 3,81 biliões de dólares taiwaneses (105.507 milhões de euros) facturados pela TSMC durante todo o ano de 2025, quando a empresa registou um recorde anual de vendas.

Responsável pelo fabrico dos semicondutores utilizados nos produtos mais avançados da Apple, Nvidia e AMD, a TSMC ocupa uma posição central na cadeia de abastecimento da indústria tecnológica e tem beneficiado da expansão da inteligência artificial e da crescente procura por semicondutores avançados.