Apesar de uma sexta-feira muito chuvosa, o número de pessoas a assistir ao Grande Prémio de Macau voltou a aumentar, desta feita 1,9 por cento em comparação com a edição anterior, para cerca de 118,2 mil espectadores. Os dados foram revelados pela Comissão Organizadora. Ontem, a coordenadora da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, Lei Si Leng, fez um balanço positivo da corrida.

A responsável admitiu ainda ouvir o pedido dos corredores de motas para repensar a forma como são escolhidos os participantes. Actualmente, os convites são enviados aos pilotos que participam em algumas provas de estrada mais famosas do calendário internacional, como a TT Ilha de Man. Se não participarem numa dessas corridas durante o ano em curso, os pilotos não são convidados.

Lei Si Leng justificou este método com a necessidade de garantir que os pilotos têm a qualidade necessária para evitar riscos dada a dificuldade do traçado da Guia. Apesar disso, a responsável não fechou a porta a alterações no modelo.

Em relação à atribuição de subsídios apenas para pilotos até aos 35 anos, o que gerou queixas de participantes locais, Lei defendeu o método com a vontade de promover a participação nas corridas entre os mais novos.