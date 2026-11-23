Desporto Grande Prémio de Macau MancheteFórmula Regional | Kean Nakamura-Berta vence 73.ª Edição do Grande Prémio de Macau João Santos Filipe - 23 Nov 202623 Nov 2026 Depois de se tornar o mais recente vencedor do Grande Prémio de Macau, o japonês reconheceu precisar de um milagre para chegar ao pódio. No final, acabou por se sagrar o vencedor naquele que foi o melhor momento da sua carreira Kean Nakamura-Berta (SJM Theodore Racing) conquistou ontem o Grande Prémio de Macau. O japonês, que corre com uma licença desportiva do Reino Unido, nem sempre foi o mais rápido, mas soube evitar os problemas de outros pilotos e acelerar o ritmo quando foi necessário. “A equipa trabalhou muito todo o fim-de-semana e dependia de mim conseguir um resultado bom. Nós pensávamos que era preciso um milagre para terminar no pódio, mas aconteceu e venci. Nunca pensei que venceria”, afirmou Nakamura-Berta no final da prova. “Nem sei muito bem o que estou a sentir ou pensar. Talvez amanhã consiga perceber. […] É o melhor momento da minha carreira”, acrescentou. Também Teddy Yip Jr., director da equipa vencedora e filho do mítico Teddy Yip responsável pela Theodore Racing, mostrou-se muito satisfeito com o resultado. “Ainda acho que estou a viver um momento inacreditável. Passaram 11 anos desde que ganhámos pela última vez”, indicou Yip Jr.. “Esta corrida significa tanto para nós. É o momento alto do ano”, vincou. Na corrida de ontem, o vencedor arrancou do sexto lugar. Na primeira fila da grelha estavam Rashid Al Dhaheri (R-ace GP) e Mattia Colnaghi (MP Motorsport). No entanto, o argentino falhou o arranque e o piloto dos Emirados sofreu um contratempo na primeira volta, devido ao slipstream, afundando-se no pelotão. A frente ficou, assim, limitada a Enzo Deligny (Pinnacle Motorsport) e Nakamura-Berta. No entanto, quando o vencedor tentou ultrapassar o francês na Curva do Hotel Lisboa, este falhou a travagem, saiu em frente e abandonou. A partir desse momento, o piloto da Theodore limitou-se a gerir a vantagem. Mais atrás Alex Ninovic (Rodin Motorsport) e Rashid Al Dhaheri lutaram pelo segundo lugar do pódio, com o australiano a levar a melhor. “Acho que é um resultado fantástico”, disse Ninovic que realizou a estreia no Circuito da Guia. “Para ser sincero, antes da prova estava algo nervoso porque nunca tinha corrido aqui. Mas trabalhamos muito e foi um bom resultado”, confessou. Já Rashid Al Dhaheri mostrou-se desapontado. “Não é o resultado que queríamos, porque tínhamos um ritmo muito forte. Conduzi sempre no máximo, toquei muito nas barreiras, mas sofri com o slipstream”, lamentou. Classificação 1.º Kean Nakamura-Berta SJM Theodore Racing 36:57.245 2.º Alex Ninovic Rodin Motorsport a 2.426 3.º Rashid Al Dhaheri R-ace GP a 3.119 Alto e Baixo Alto Alex Ninovic fez a estreia em Macau e mostrou-se sempre muito competitivo Baixo Mattia Colnaghi errou no arranque e perdeu a oportunidade de brilhar na Guia