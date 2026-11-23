O britânico Kenzo Craigie (R-ace GP) triunfou na corrida de Fórmula 4, que ficou marcada por um dos acidentes do fim-de-semana, logo na primeira volta de domingo, e que eliminou 10 dos 22 participantes, incluindo a piloto local Vernice Lao (Asia Racing Team RFN).

“Sinto-me desiludida com a corrida porque a minha prova terminou com o acidente”, lamentou Lao, estreante no Circuito da Guia, ao HM. “Estamos em Macau e os acidentes são normais. Quando saí da curva do Hotel Mandarim tinha a visão bloqueada, então escolhi seguir pelo lado esquerdo da pista. Só que o piloto à minha frente fez o mesmo e já não consegui evitar o acidente”, explicou.

Após a batida, a piloto local foi ao centro médico por estar com dores no pulso, mas não apresentou problemas graves. “Agora sinto-me melhor. O meu pulso vai recuperar bem”, garantiu.

Outro estreante na Guia foi Noah Monteiro, filho de Tiago Monteiro (SJM Theodore Racing). O português conseguiu evitar problemas ao longo de todo o fim-de-semana e concluiu a prova em quarto lugar, no entanto, acabou penalizado por a equipa ter ligado um computador ao carro, quando a prova estava suspensa. “No geral, foi um fim-de-semana bom porque não tivemos qualquer acidente e conseguimos rodar bem, com um bom ritmo”, afirmou Monteiro, ainda antes da penalização ser pública. “Claro que há uma certa frustração porque depois do acidente estava em terceiro lugar. Mas, antes do recomeço, os stewards mandaram-me trocar de posição e descer para quarto e isso deixou-me um bocado chateado”, desabafou. “Na corrida tive um bom ritmo na parte interior do circuito, mas nas rectas não consegui aproximar-me do Palmer”, reconheceu. Noah Monteiro deixou ainda o desejo de regressar no próximo ano a Macau para obter um melhor resultado. “É bom para regressar no próximo ano na FRECA. Estou satisfeito com o fim-de-semana, em geral, mas triste com este desfecho”, indicou.

Sobre o futuro, Monteiro garantiu que “vai ser anunciado brevemente”. “Não posso dizer nada porque não está nada fechado, mas vamos subir de categoria. Vai ser anunciado brevemente, prometeu.

Na Guia, o vencedor foi Kenzo Craigie que soube defender-se muito bem dos ataques de Oleksandr Bondarev (SJM Theodore Racing). O ucraniano bem tentou ultrapassar o britânico, principalmente na zona rápida do circuito, mas sempre sem sucesso.

1.º Kenzo Craigie 51:17.000

2.º Oleksandr Bondarev a 0.542

3.º Theo Palmer a 2.367

10.º Noah Monteiro a 32.734

Vernice Lao Desistiu

Alto

Sob pressão, Kenzo Craigie nunca facilitou e mereceu o triunfo

Baixo

Demasiados acidentes ao longo de todo o fim-de-semana

AAMC impediu Tiago Rodrigues de Competir

Na quinta-feira, o piloto Alp Hasan Aksoy (Prema Racing) esteve envolvido num acidente e foi dado como não apto para competir. A equipa pediu autorização à organização para substituir o turco por Tiago Rodrigues. Contudo, o piloto local não obteve a licença internacional C, por decisão da Associação Geral de Automóvel de Macau-China. O HM contactou a associação para perceber os motivos da recusa e foi encaminhado para Javier Maffioli, director das Categorias Júniores da FIA.

Maffioli explicou que a FIA não se opôs à participação do piloto de Macau na prova, mas que este não obteve a licença emitida pela AAMC pelo que não pode competir. O responsável da FIA admitiu não conhecer os motivos da recusa da AAMC, mas afirmou acreditar que a instituição terá tido bons fundamentos e destacou o profissionalismo da AAMC.

Grande Baía | Liang vence, Manhão 18.º

Liang Jiatong (Mercedes-AMG GT4 EVO) foi o vencedor da corrida Taça GT – Corrida da Grande Baía. O piloto natural de Pequim somou o segundo triunfo neste troféu, depois da conquista em 2022. Num pódio totalmente ocupado por pilotos do Interior, Han Lichao (Toyota GR Supra GT4 EVO2) foi segundo, repetindo o resultado do ano passado, e Huang Kuisheng (Toyota GR Supra GT4 EVO2) terceiro.

O macaense Maximiano Manhão (McLaren 570S GT4) terminou a prova de estreia no Circuito da Guia no 18.º lugar, num fim-de-semana marcado pela chuva na qualificação de sexta-feira que dificultou a adaptação. Liu Weng Hin (Mercedes-AMG GT4 EVO) foi o melhor piloto de Macau, com o sétimo lugar.