Deslizar entre cones sobre patins ou perseguir um disco numa piscina pode parecer invulgar para a maioria dos residentes de Macau, mas desportos de nicho como estes estão a conquistar um número sustentado de praticantes no território.

Este ano, dois alunos da escola local Dom João Paulino de Macau conquistaram medalhas num campeonato do mundo de monociclismo, que inclui diferentes provas físicas uniciclo, realizado na Áustria, trazendo alguma atenção para uma modalidade sobre rodas pouco conhecida.

Carlos Cheong dedica-se a outro desporto sobre rodas pouco conhecido, e é o presidente da Associação de Patinagem Freestyle de Macau. Com elementos da patinagem de velocidade, hóquei em patins e da patinagem artística, o freestyle slalom consiste em executar manobras técnicas entre pequenos cones dispostos em linha. Para Cheong, o maior prazer da modalidade “reside na sensação de liberdade”. “Depois de calçar os patins, há uma sensação suave de deslizar, como se estivéssemos a voar”, afirmou à Lusa. “A velocidade e o vento a passar pelos ouvidos ajudam a aliviar o stress”, acrescenta.

Embora a associação conte com cerca de 200 membros, apenas entre 15 e 20 praticam a modalidade regularmente. A maioria dos participantes são crianças ensinadas pelos treinadores e membros do clube, num universo que ronda uma centena de jovens praticantes.

Cheong, que trabalha numa escola local, admite que a modalidade continua a ocupar um espaço reduzido no panorama desportivo local. “O mais gratificante é conseguir completar uma manobra difícil”, disse. “Nunca comecei a praticar pelos benefícios para a saúde. Gosto de patinar e dessa sensação simples de liberdade”, sublinhou.

A reduzida dimensão da modalidade traduz-se também em dificuldades de financiamento. Segundo o dirigente, os apoios públicos tendem a concentrar-se nas associações mais estabelecidas. “É muito difícil para as associações pequenas como a nossa obter financiamento”, lamentou.

Contra as probabilidades

Desafios semelhantes são enfrentados pelos praticantes de hóquei subaquático, uma modalidade criada no Reino Unido em 1954 para manter os mergulhadores em forma durante os meses de Inverno. O jogo disputa-se no fundo de piscinas com dois a três metros de profundidade, onde equipas de seis jogadores tentam introduzir um disco pesado na baliza adversária utilizando pequenos stickes, enquanto prendem a respiração.

Para Maurice Chung, capitão da equipa de hoquei subaquático ‘Esquilos de Macau’, a principal característica do desporto está precisamente na ausência de comunicação verbal. “Tudo depende do contacto visual, da percepção espacial, da leitura da linguagem corporal e da confiança nos companheiros de equipa”, explicou.

A nível internacional, a modalidade é tutelada pela Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas, sendo particularmente popular na Austrália e na Nova Zelândia. Neste último país existem até ligas organizadas ao nível do ensino secundário. Na Ásia, países como Singapura, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Filipinas e Malásia contam igualmente com equipas e clubes activos.

“O nosso grupo inclui praticantes dos 30 aos 40 anos, bem como crianças, que adoram perseguir o disco no fundo da piscina como se fosse uma caça ao tesouro”, contou Chung à Lusa.

Segundo o residente local, a modalidade está a evoluir rapidamente através de programas de formação juvenil, estendendo-se já à produção nacional de equipamento especializado, como sticks, luvas e discos. “O hóquei subaquático já integrou o programa oficial dos Jogos do Sudeste Asiático de 2019, realizados nas Filipinas, onde atribuiu medalhas. O objectivo colectivo da comunidade asiática passa agora por promover a sua inclusão em eventos de maior dimensão, como os Jogos Asiáticos ou os Jogos Nacionais da China”, destacou.

Apesar do entusiasmo, os obstáculos permanecem significativos, com Maurice Chung a apontar a reduzida dimensão populacional do território, a limitada disponibilidade de piscinas adequadas e a forte concorrência por recursos e visibilidade com modalidades mais consolidadas, como o ténis de mesa, karaté, basquetebol ou voleibol.

“Ao contrário do que acontece em muitas cidades da China continental, onde os clubes podem alugar com facilidade piscinas privadas de ginásios para expandir a actividade, as opções de instalações privadas em Macau são mais limitadas”, apontou. Ainda assim, os praticantes mostram-se optimistas quanto ao futuro. Na China continental existem actualmente cerca de 30 clubes e mais de 2.000 jogadores activos, segundo os promotores da modalidade.