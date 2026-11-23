O Governo de Macau quer assinar acordos de isenção mútua de vistos com mais países de língua portuguesa. Actualmente, há três países de língua portuguesa – Portugal, Brasil e Cabo Verde – a beneficiar do regime de isenção de visto de Macau. O secretário para a Administração e Justiça prometeu na sexta-feira que as autoridades “irão empenhar-se” em obter a isenção mútua de vistos “com países com os quais Macau mantém estreitos laços económicos e contactos pessoais”.

Wong Sio Chak falava aos deputados na Assembleia Legislativa, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. O relatório das LAG de Macau para 2027 inclui como objectivo, pela primeira vez, “alcançar a isenção mútua de vistos” com os países de língua portuguesa e espanhola.

O relatório das LAG para 2027 aponta ainda como meta a isenção mútua de vistos com os países desenvolvidos e os países abrangidos pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Em 4 de Setembro, o Governo assinou um acordo de isenção mútua de vistos com Angola. Ainda não foi anunciada a data de entrada em vigor do protocolo. Wong Sio Chak afirmou que o acordo “facilitará significativamente” as trocas comerciais, académicas e o turismo, tendo ainda convidado “mais amigos de Angola a visitar, investir e viajar para Macau”.

O secretário para a Administração e Justiça prometeu criar “uma instituição de arbitragem específica” para tornar Macau num “centro de resolução de litígios comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola”.

Em resposta a perguntas dos deputados, Wong disse que a cidade irá cooperar com estes Estados na criação de “um sistema para formar talentos para a resolução deste tipo de litígios”. “Temos de ter um regime e um mecanismo. Ao mesmo tempo, também tem de ter quadros qualificados”, sublinhou o dirigente.